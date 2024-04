Los trabajadores de las auxiliares del naval, en pie de guerra por los acuerdos salariales

Los trabajadores de la industria auxiliar del naval de la ría de Ferrol retomarán las protestas para conseguir la "regulación" de las condiciones salariales y laborales. Así lo han anunciado en la mañana de este viernes los portavoces de las federaciones de Industria de CIG, CCOO y UGT, que comparecieron junto con el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Juan Carlos Díaz (MAS) para explicar los motivos por los que están decididos a "dar un golpe contundente enriba da mesa".

Díaz recordó que la parte social lleva "moitos anos pelexando pola regulación da industria auxiliar" y, entre esas reivindicaciones, que incluyen también el respeto a las 12 horas de descanso entre jornadas, está la exigencia de que las compañías cumplan "o convenio siderometalúrxico da provincia da Coruña". "Unha empresa pública debe ser exemplo de relacións laborais", añadió, "pero o que vemos é que as condicións, tanto dos traballadores da principal, como especialmente na industria auxiliar, se están a deteriorar".

Vicente Vidal, de la CIG, leyó el comunicado conjunto en el que se califica de "rechamante" que las empresas "amosen a súa preocupación pola escaseza de man de obra para levar adiante tantos proxectos que están en marcha" al mismo tiempo que "incumpren sistematicamente as condicións laborais que teñen que aplicar" y que, subrayó, están pactadas y plasmadas en el convenio. "Parece obvio que este non é o xeito de atraer man de obra ao sector", aseguró.

El portavoz de la central nacionalista apuntó también a la responsabilidad de Navantia en este asunto. "Levamos tempo traballando para detectar aquelas empresas que incumpren", afirmó, "mentres a dirección de Navantia mira para outro lado: unha empresa pública non pode tolerar que para ela traballen empresas que teñen os seus traballaores e traballadoras en pésimas condicións".

Esta situación es la que, señaló Vidal, lleva a los trabajadores de la industria auxiliar a "intensificar as mobilizacións", que se traducirá en un calendario "contundente" que se abordará en las asambleas de Ferrol y Fene la semana que viene. "Non imos permitir que dentro dunhas instalacións púbilcas nas que a día de hoxe traballan máis de 130 empresas auxiliares", precisó, "se sigan a vulnerar de xeito flagrante os dereitos laborais de tanta xente coa connivencia da dirección de Navantia", a la que advirtió de que "se esta actitude é unha estratexia para medir a capacidade de presión do persoal do sector naval de Ferrolterra, antes deberán valorar o custe que están dispostos a asumir. Precedentes hai a moreas", manifestó.