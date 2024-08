La temporada final que resuelve "Rapa" ya tiene fecha de estreno

Un doble episodio marcará el inicio de la tercera y última temporada de la serie Rapa, que fue rodada en diversos municipios de la provincia, un gran número pertenecientes a la zona de Ferrolterra. Esta entrega de la obra creada por Pepe Coira y Fran Araújo, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de septiembre, vuelve bajo la dirección de Jorge Coira, aunque de uno de los capítulos se encargó Javier Cámara.



Este actor, encarnando a Tomás, y Mónica López, como Maite, protagonizan el reparto junto a otros que regresan a la historia como Darío Loureiro, con el papel de Tacho, y Adrián Ríos, interpretando a Bolaño. Los capítulos podrán verse exclusivamente en la plataforma Movistar Plus+. Entre los municipios gallegos en los que se grabó la temporada, al menos nueve se localizan en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Además de la ciudad naval, los rodajes se repartieron por Narón, Valdoviño, Pontedeume, As Somozas, Cedeira, Fene, As Pontes y San Sadurniño.



El astillero ferrolano cobra especial protagonismo al ser el escenario en el que Tomás se adentra para investigar y demostrar la inocencia de un amigo suyo, al que acusan de asesinato. Además, un caso de secuestro agitará la trama de esta historia. A los dos episodios que inauguran esta tercera parte le seguirá uno a la semana hasta completar los seis capítulos en total. “Rapa” se presentará al Festival de Vitoria –FesTVal–, donde recibirá el premio a la mejor serie.



Algunas de las nuevas incorporaciones que se dejarán ver en la temporada son Cristina Castaño, reconocida por títulos como “Toy Boy” o “Lo dejo cuando quiera”; Mercedes Sanpietro, por “Lugares comunes” o “Extramuros”; Sheyla Fariña, por “Acacias 38” o “La piel que habito”; Xosé Manuel Esperante, por “El comisario”; Eva Barreiro, conocida como Eva B por su faceta musical; Miguel de Lira, por “Cuñados”; Diego Anido, por “As Bestas” y Aida Oset, por “Servir y proteger”.