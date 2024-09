Los taxis adaptados, pocos y muy solicitados pese al aumento de licencias en la comarca

Los taxis adaptados siguen siendo escasos en la comarca y eso a pesar de que están aumentando las ayudas para acondicionarlos como tal y de que cada vez se compran más coches de este tipo. Lo saben bien quienes deben hacer uso de estos vehículos por verse en una situación temporal o definitiva de movilidad reducida.



Roberto A., natural de Fene, explica que en su unidad familiar hay un coche casi por cada miembro. “No acostumbrábamos a utilizar taxi hasta que mi padre cayó enfermo y necesita una silla de ruedas, no es una silla que se pueda plegar, es eléctrica y pesa más de 100 kilos, no se puede desplazar con ella en ninguno de los vehículos de la familia, hace falta uno adaptado que no tenemos, entonces es cuando un taxi se convierte en un servicio indispensable, pero claro, no es fácil encontrar uno. Reservando con tiempo igual sí, pero si tienes que ir a una cita médica urgente o algo similar o con lo que no contabas ya es tarea imposible encontrar uno que esté disponible”. Ese es el día a día de cientos de personas que precisan de este servicio.

Este tipo de vehículos permiten acceder a los mismos en silla de ruedas sin necesidad de bajar de la misma al usuario, labor que puede resultar complicada en según qué tipo de silla, están dotados de rampas eléctricas, además de disponer de arneses y cinturones de seguridad.

ASCM

Entidades como la Asociación Socicultural de Minusválidos de Ferrol conocen bien las dificultades que tienen las personas con movilidad reducida para hacer uso de un servicio de taxis adaptado. “Hoy la situación es tremendamente mejor que hace unos años, en nuestro caso, por fortuna, tenemos nuestro propio servicio de transporte y nuestros socios no están desprotegidos, pero ciudadanos que porten silla de ruedas y no tengan cómo desplazarse con ella hay muchos, claro”, manifestaba la presidenta de la entidad, Paula Gárate, preguntada por esta cuestión. Gárate recuerda también como no hace tanto tiempo “apenas había taxis adaptados, el primero llegó en su día a Narón, gracias en parte a nuestro empeño”.



Cabe precisar que años después volverían a quedarse sin este servicio, que se retomó en 2007. Ferrol se sumó más tarde que Narón y Fene. En la urbe naval tienen licencia de taxi adaptado unos ocho vehículos, aunque no lo parezca, como señala Gárate. No son pocos, pero tienen mucho trabajo y están muy solicitados a diario para realizar consultas médicas, ir a hacer sesiones de rehabilitación, traslado en centros de mayores o de día, colegios, etc.

Acuerdos con entidades

Muchos usuarios se quejan de que este tipo de taxis, que hacen traslados convencionales también, prefieren llegar a acuerdos con diferentes entidades como centros de día o mayores dándoles servicio a diario y por eso resulta tan complicado localizar uno de estos servicios adaptados para usuarios esporádicos. “Es normal que prefieran tener acordadas una serie de rutas fijas al día, pero es que así dejan desatendidas sus paradas”, explica Roberto.



La proliferación del Eurotaxi sigue en aumento en la zona y en Galicia, gracias en parte a políticas que subvencionen la adquisición de estos turismos o la adaptación de los que ya tienen, pero una población cada vez más envejecida también requiere en mayor proporción de este servicio de transporte. l

Adaptar un vehículo, cuestión de precio

Se calcula que el precio para adaptar un coche clásico oscila entre los 2.000 y los 4.000 euros. Cabe precisar que los vehículos para personas con movilidad reducida que hay en el mercado disponen de descuentos siempre que el comprador posea el certificado de minusvalía. Lo más recomendable para conocer el precio de un vehículo adaptado es acudir a entidades como la ASCM y similares, que cuentan con listados sobre las características que mejor se adaptan a cada posible usuario.

Además del precio, a la hora de transformar un coche para personas con movilidad reducida es importante cerciorarse de que la adaptación que se ha hecho es correcta y está acorde con las normativas actuales que fijan desde las ITV, teniendo en cuenta cuestiones básicas como las características de la rampa, que puede ser de goma o metálica, variando el precio en función de ello; también es importante que el asiento esté dotado con sistema que permita girar sobre sí mismo, cuyo precio ronda los 3.000 euros.

En algunos casos será necesario sustituir los pedales del freno, acelerador o embrague por mecanismos que se controlan desde el volante mediante palancas y se eliminarán los asientos en función de las necesidades de la persona, de si puede o no desprenderse de su silla, entre otras cosas. Si se opta por adquirir uno de fábrica es importante conocer que las grandes marcas de coches tienen sus propias versiones adaptadas a personas con movilidad reducida y a diferentes precios.