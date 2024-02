El "Spirit of Adventure" da el pistoletazo de salida a la temporada de cruceros en Ferrol

En torno a las ocho de la mañana, los vecinos de la zona portuaria pudieron ver en Curuxeiras una estampa cada vez más común en la ciudad naval: el atraque de un gran crucero. Se trata del “Spirit of Adventure”, un veterano de los muelles ferrolano que, no obstante, no visitaba el área desde hace prácticamente un año –concretamente el 27 de enero de 2023–.



El navío, que salió de puerto a media tarde, se encuentra en su navegación de retorno hasta Portsmouth, de donde partió el pasado día 20. Así, en las últimas semanas el crucero hizo escala en el Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, y en los muelles de Santa Cruz de Tenerife y La Palma, antes de emprender su viaje de regreso.

La visita



El “Spirit of Adventure”, gemelo del “Spirit of Discovery” que iba a visitar la ciudad en enero pero cuya escala tuvo que ser cancelada a causa del mal tiempo –pero que volverá a Ferrol a finales de mes y en dos ocasiones el próximo diciembre–, es uno de los principales activos de la naviera británica Saga Cruises. Se trata de un navío de grandes dimensiones, de 236 metros de eslora y 31 de manga, con capacidad para un millar de viajeros –así como unos 540 tripulantes–. Según detalla la propia Saga, es un crucero orientado principalmente a turistas de un rango de edad de 50 años en adelante y, por tanto, con un diseño interior más discreto y sobrio que su gemelo.



Así, si bien una parte de los pasajeros optó por tomar un bus para visitar A Coruña o Santiago de Compostela, no fueron pocos los que decidieron aprovechar el buen tiempo y pasear por las calles de la ciudad naval.

Año récord



El presente ejercicio, como señaló la Autoridad Portuaria el pasado diciembre, está llamado a ser un año récord en el tráfico de cruceros en la ciudad naval. Según los planes del organismo que preside Francisco Barea, en total estaban planeadas hasta diciembre un total de 30 escalas, cinco más que en 2014, cuando esta área de negocio alcanzó en Ferrol su máximo histórico.



En este sentido en ocasiones las navieras cambian sus cronogramas en función de factores externos, como son las condiciones meteorológicas, o internos, como no alcanzar un cupo de pasajeros. De este modo, el listado actual de Ferrol se redujo a 28 escalas, cancelándose dos en enero –ambas del “Spirit of Discovery”–, una por el estado de la mar el día 6 y otra el 26 por motivos no especificados por Saga Cruises.