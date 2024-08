Los socialistas tachan de “desastre” la contratación de los desbroces en Ferrol

“Aforrar en vez de asegurar a calidade do servizo” es para el grupo socialista en el Concello de Ferrol la causa de que la zona rural esté en un estado de invasión de maleza y sin desbroces.



El portavoz socialista asegura que el ejecutivo anterior –PSOE– dejó todo planificado para realizar una encomienda de gestión con la empresa Tragsa que había funcionado correctamente en la pasada temporada. Sin embargo, en este mandato se ha priorizado “o prezo á calidade do servizo” por lo que se está, según los socialistas, en la situación actual de “abandono” de la zona rural.



De este modo, el grupo socialista ha manifestado su preocupación y malestar por la paralización de los desbroces en las parrqouias, apuntando que la empresa adjudicataria no está cumpliendo con sus obligaciones “o que deixa aos veciñosnunha situación de abandono total”.



Este tema supone, para el grupo mayoritario de la oposición, una muestra de lo que califican de “ineficiencia e mala xestión” del ejecutivo de José Manuel Rey, a lo que se suma la crítica de que este gobierno era el que en el mandato pasado “criticaba duramente á nosa administración pola suposta falta de xestión en materia de desbroces e mantemento do rural”, apunta el edil Ángel Mato.



Ante esta situación de paralización de las cortas, el grupo municipal socialista exige una solución “inmediata”, apuntando que no es aceptable que “os veciños sigan sufrindo as consecuencias dunha administración neglixente que non soubo prever nin xestionar adecuadamente os contratos de desbroce.

Solicitud de reunión por los recortes en educación



El grupo socialista ha solicitado en la comisión de Educación que se convoque una reunión con los representantes de los grupos municipales y de los quipos directivos de los centros educativos afectados por los recortes que se están produciendo en varios centros de la ciudad.

La concejala Montserrat Dopico afirma que la adjudicación definitiva publicada por la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos mantienen recortes para el IES Canido y el Ferrol Vello “sen ningunha modificación malia as alegacións que as direccións de ambos centros fixeros chegar á inspección educativa”.

Dopico critica que la edila de Educación, Patricia Cons, se refiera a los recortes como “axustes de persoal” y reclama el compromiso del gobierno municipal con una educación de calidad y sin recortes, apoyando las demandas de ambos centros ferrolanos y equiparando unos con otros.