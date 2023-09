Los sindicatos registran la convocatoria de huelga en la industria auxiliar por el impago de los pluses

Los secretarios comarcales de Industria de CCOO, Nuria Fernández; CIG, Vicente Vidal; y FICA-UGT, José Ángel Ventureira, anunciaron esta mañana en el acceso principal de Navantia Fene el registro de la convocatoria de huelga por los "incumprimentos" de varias auxiliares en relación con los pluses de trabajo en construcción y reparación de buques que recoge el convenio siderometalúrgico de A Coruña.

Vidal explicó que se ha tomado esta decisión "ante as medidas de presión" de algunas de las firmas "para coaccionar aos traballadores e traballadoras para que entren a traballar a través dun cordón policial e diante dun piquete". El representante de la CIG aseguró que en un principio "entendimos que con estes paros que afectaban só a algunhas firmas os empresarios ían entrar en razón e non faría falta rexistrar a convocatoria de folga, pero non é así". "Hai empresarios", añadió en referencia a Gabadi, "que pensan que en vez de contratar un traballador están apadriñando un cativo".

Los sindicatos recordaron que en su momento se negoció con los empresarios, organizados en torno a la coordinadora del sector naval, para que esos pluses "de astillero" se metiesen en el convenio provincial "para darlles legalidade" y que ahora "non imos permitir que calquera caprichoso que veña traballar aquí non os queira pagar". Vicente Vidal aludió también a Windar, a la que acusó de "non cumprir os conceptos establecidos, aínda que o traballador cobre por outros distintos, porque o obxectivo de metelos no convenio é permitir que os que queiran reclamarllos ás empresas podan facelo no xulgado".

Además, los representantes de las centrales apuntaron también a Navantia por entender que "ten as ferramentas para pór orde dentro da industria auxiliar". "As empresas licitan en Navantia", recordó Vidal, "e saben cales están encadradas en Servizos [por lo que no pagan ese plus], como mantemento, andamios e pintura, e cales en Aceiros [que sí lo tienen que pagar], independemente de se están en reparacións ou obra nova". "Navantia", añadió el representante de la CIG, "ten que ser clara e dicirlles ás empresas que traballan aquí o que teñen que pagar, que é o que pon o convenio siderometarlúrxico da Coruña".

Vidal insistió en que el registro de la convocatoria de huelga busca "que os traballadores estean legalmente protexidos", aunque matizó que "iso non quere dicir que a semana que vén haxa folga en toda a industria auxiliar".