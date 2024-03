Los sindicatos rechazan de plano la propuesta económica del Concello

La representación sindical del Concello de Ferrol ha votado en contra, por unanimidad, de la propuesta del gobierno local respecto al capitulo I de los presupuestos, el que se corresponde con el gasto de personal. Los sindicatos CSIF y CIG explican en un comunicado de prensa que no ha existido negociación y no se han tenido en cuenta las peticiones de la parte social, realizadas en la Mesa Xeral de Negociación del miércoles pasado. Ayer se reunían de nuevo sin que haya habido avances. Hablan de “falta de respecto” y de un “paripé de negociación”.



Los sindicatos se refieren a “erros importantes a corrixir”, por ejemplo en el número de vacantes existente o en dónde se dan, y reclaman también informes que avalen las decisiones que se toman respecto a la creación de dos nuevos puestos, uno de auxiliar administrativo en el departamento de Protocolo y otro de coordinador/a de Política Social. En cambio, comentan, no hay dotación para cubrir plazas en departamentos en una situación precaria, “o que permitiría axilizar o traballo e mellorar notablemente a atención que se lle presta á cidadanía”.



Explican que el anunciado incremento en el apartado de gastos de personal de 1,5 millones estaba comprometido con el anterior gobierno y se corresponde en su mayoría con el complemento de carrera profesional, y el resto se destina “á creación de postos de persoal de confianza e de prazas non demandadas nin necesarias”.



Critican que se les presente el mismo texto que para el presupuesto de 2023, urgido entonces por la premura por aprobarlo. Se prometió, recuerdan, una negociación en tiempo y forma para los de 2024 que, aseguran, no se ha dado. “O mesmo argumento que utilizan agora emprazándonos para a negociación dos orzamentos de 2025”.



Así, “de ningunha maneira poderiamos dar o noso apoio ao borrador de orzamentos proposto”, apuntan desde el CSIF y la CIG. “Non houbo respecto para o traballo sindical, o único que interesou foi a foto”, acusan, en referencia también a una política de personal en la que “se pretende vender que están a mellorar as nosas condicións laborais cando non se atende a ningunha das nosas demandas para ese capítulo”.



El gobierno local presentó a los sindicatos hace una semana una propuesta en la que se incrementaba el gasto en 1,5 millones, no se amortizaban plazas y se creaban dos nuevas. Además, se cumplía con las demandas de carrera profesional. Se trata, explicaba la concejala Susana Sanjurjo, de un esfuerzo “que demostra unha clara aposta polas melloras laborais dos traballadores que redundará na calidade do servizo que se lle presta aos veciños” .



También se es consciente de las carencias existentes pero la situación económica del Concello, explicaba la concejala hace unos días, no lo permite.