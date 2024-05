La ‘siempreviva’, otra planta exótica que pone en jaque a la Costa Ártabra

La ‘siempreviva’ –Helichrysum petiolare– es una planta arbustiva de la familia de las compuestas que preocupa también por su amplia expansión en la Costa Ártabra y que, tal y como acontece con el ‘jengibre del Himalaya’, su naturalización puede estar relacionada con su uso como especie ornamental.



El presidente de la delegación en Ferrol de la Sociedade Galega de Historia Narutal (SGHN), Xan Rodríguez Silvar, explica en un artículo publicado en 2023 en la revista “Columba” que su presencia ha ido aumentando desde San Felipe a Cariño, con la “aparición de manchiñas de vexetación verde clara entre o verde dominante das toxeiras nas abas dos montes que van de Mugardos ao Segaño, na outra beira da ría de Ferrol”. En su escrito incide, además, en que hace unos 15 años su presencia era aislada, convirtiéndose en la actualidad en un “xeito de franxas de bandeira que proclaman a hexemonía crecente da especie”.



Su expansión queda patente en su esparcimiento continuo hacia el Norte, con ejemplos claros de su presencia en valles aparentemente protegidos de Esmelle, Covas y Marmacón. Rodríguez Silvar sostiene que uno de los posibles motivos de su proliferación puede estar relacionado con el papel diseminador de la maquinaria relacionada con la madera, ya que se encuentran en zonas en donde se realiza acopio de la misma.

Eliminación

Desde la SGHN ponen el foco en la dificultad que supone la supresión de esta especie. “A súa eliminación pasa pola extracción dos rizomas, proceso moi dificultoso ao medrar maioritariamente entre matos de toxo”, comenta Rodríguez Silvar, que añade en su artículo que “as rozas con maquinaria non son efectivas, pois incluso cando o tractor rozador acada o mato, non suprime o substrato de rizonas do que medra a planta”.



Por todo ello, resulta fundamental el trabajo realizado por entidades como Montes do Cha o Betula. Ambas llevaron a cabo en las últimas semanas una actuación de voluntariado para erradicar esta especie en la zona del mirador da Pena dos Namorados. “Non eramos moitos pero fixemos un traballo moi necesario nunha zona moi afectada”, apuntan en sus redes sociales.

Campañas

La SGHN incide en la importancia de llevar a cabo campañas informativas y preventivas que ayuden a difundir el calado de este tipo de problemas.



“Non hai unha conciencia, por exemplo, de que desfacerse das herbas e dos restos das plantas en calquera parte pode supoñer un problema. O afeccionado á xardinería ten que saber isto”.