El 'jengibre del Himalaya' se expande por Ferrolterra

Las especies invasoras se caracterizan por su capacidad para reproducirse y perpetuarse en un nuevo medio, compitiendo y, en algunos casos, desplazando de sus nichos ecológicos a las plantas autóctonas. Este es el caso del conocido como ‘jengibre del Himalaya’, falso jengibre o jengibre blanco –Hedychium gardnerianum–, que parece haber llegado para quedarse y que está cada vez más presente en múltiples zonas de la Comunidad, algunas de ellas de alto valor ambiental como las Fragas do Eume.



El botánico de la Universidade da Coruña (UDC) Jaime Fagúndez explica el motivo por el que esta especie es “preocupante”. “Es una más de la lista que tenemos de exóticas e invasoras en Galicia. Las hay más o menos agresivas, con diferentes efectos nocivos... En este caso, se trata de una planta de introducción relativamente reciente, ya que los primeros datos que tenemos como especie naturalizada son de 2002. Conocemos su potencial invasor de otras áreas en las que se ha encontrado y que tienen similitudes, sobre todo de tipo climático, con Galicia. Es el caso, por ejemplo, de las islas atlánticas como las Azores, donde esta especie es muy problemática. Tienen un clima oceánico, sin grandes heladas en invierno –sobre todo en la zona costera– y precipitaciones durante todo el año”, explica Fagúndez.



El botánico apunta que el comportamiento incipiente de este jengibre del Himalaya es “muy claro”, con una expansión en “relativamente pocos años” a nuevas localidades que van apareciendo por toda la costa de Galicia. “Hay poblaciones reportadas en el Parque Natural Fragas do Eume –que quizás es la más preocupante por el interés natural de los hábitats invadidos, siendo uno de los mejores bosques atlánticos–, en varios puntos de Costa da Morte, las Rías Baixas, en la zona de A Mariña... Poco a poco se completa el mapa de distribución con nuevas poblaciones”, añade.

Competencia

El experto hace hincapié, además, en que la mayor problemática de esta especie es la competencia con las plantas nativas. “Tiene unas características diferenciales, porque crea extensos rizomas, tallos subterráneos que ocupan una superficie amplia. Produce también unos tallos aéreos con hojas anchas y de gran tamaño, con grandes inflorescencias, con flores muy vistosas... Hay varios elementos que pueden hacernos pensar que la especie pueda competir con la flora nativa por el espacio, por el recurso –como la luz– y quizá, también, por los polinizadores. Todavía no tenemos en Galicia un estudio experimental que nos permita conocer cuál es el impacto real en nuestra zona, pero todos los indicadores y la información que podemos obtener nos hace pensar en que podría haber un efecto nocivo para las comunidades nativas”.



La llegada a Galicia del Hedychium gardnerianum puede estar relacionada con su uso ornamental. “Esta especie es muy llamativa, muy vistosa, y por este motivo ha sido muy empleada en jardinería. Su llegada aquí es porque la hemos traído nosotros. ¿Por qué la hemos traído? Porque nos gustan los jardines”, explica Fagúndez.

Destaca por sus grandes tallos aéreos y flores vistosas | Jaime Fagúndez



A partir de ahí, la especie se ha extendido mediante un proceso natural. Algunas de las plantas que se encuentran en un nuevo ambiente, si no tienen barreras para desarrollarse, a partir o bien de semillas, o bien de fragmentos de los tallos, han llegado a un espacio natural y lo han colonizado”.



El jengibre del Himalaya está catalogado en España como especie invasora desde 2013, por lo que su introducción en el medio natural, su posesión, su transporte y tráfico o su comercio están prohibidos –Real Decreto 630/2013 del 2 de agosto–. Pese a ello, existen sospechas acerca de su actual comercialización. “Hay otras especies con las que he trabajado de las que sí tengo constancia de su comercialización. No hay el suficiente control como para garantizar que no entren nuevas plantas. Pero también es necesario tener en cuenta el uso local, entre personas que se intercambian fragmentos y que es mucho más difícil de controlar. Toda esta situación requiere de un trabajo mayor de concienciación y educación, para que las personas sean conscientes de la problemática de las especies invasoras y que, entre todos, la evitemos”.

Plan estratégico

Jaime Fagúndez explica que la Xunta trabaja en actualizar el ‘Plan Estratéxico Galego de xestión das Especies Exóticas Invasoras (EEI) e para o Desenvolvemento dun sistema estandarizado de análise de riscos para as especies exóticas de Galicia’, publicado en 2012. “Se está desarrollando un nuevo plan que incluye un análisis de riesgo en el que nosotros hemos participado y que tratará de aportar herramientas para aplicar medidas de gestión. En él se priorizará cuáles son las que tienen un mayor riesgo frente a otras. Necesitamos que este trabajo con las especies invasoras tenga criterios científicos, la mejor base de conocimiento que podamos tener, para poder aplicarlo”.



De hecho, desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático explican a preguntas de este Diario que el ejecutivo autonómico licitó el año pasado la revisión de dicho Plan y que en la actualidad “estase a revisar a documentación que acaba de entregar a empresa adxudicataria”.



Además de esta revisión, uno de los objetivos del servicio contratado es actualizar la información sobre la distribución de este tipo de especies en la Comunidad.



El departamento que dirige Ángeles Vázquez explica, asimismo, que se encuentra en ejecución el proyecto ‘Mellora do coñecemento do estado de conservación da flora en España’. En este sentido, anuncia que en los próximos días comenzarán las prospecciones de Hedychium gardnerianum en diversos puntos de Galicia “e, máis concretamente, no entorno do Parque Natural Fragas do Eume”.

SGHN

Desde la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) viven también con preocupación la expansión de esta especie exótica en Ferrolterra. Desde la delegación en la ciudad naval, su presidente, Xan Rodríguez Silvar, pone el foco en la importancia, precisamente, de actualizar los estudios sobre las invasoras. “O último financiado pola Xunta é de 2012, polo que está moi desfasado no tempo”, lamenta.

Su presencia es cada vez mayor en la zona costera de la Comunidad | Jaime Fagúndez



En el caso del jengibre del Himalaya, Rodríguez Silvar remarca que el problema “é que vai facendo tapices, cada vez máis extensos. Nas Fragas é un escándalo a cantidade que hai, pero haina tamén aquí en Esmelle ou na Capelada. Neste último punto non coñezo con detalle en que medida, pero o feito de que estea xa é preocupante, porque esta zona é ‘o number one’ de riqueza en felgos de toda Galicia, por enriba das Fragas ou dos Ancares”.



Desde la SGHN apuntan también a la dificultad que supone su eliminación. “O problema é que hai que quitala a man, non serven medios mecánicos porque quedan anacos e se reproduce vexetativamente”, explica el presidente de la entidad.