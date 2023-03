La segunda temporada de "Rapa", grabada en Ferrol, se estrena en junio

Ferrol volverá a acaparar pronto la atención de los espectadores televisivos a través de la segunda temporada de "Rapa", la serie protagonizada por Javier Cámara y Mónica López rodada íntegramente en la ciudad naval y alrededores.

Movistar Plus+, productora de este proyecto junto a la gallega Portocabo, se estrenará en la primera plataforma el próximo junio. Así se anunció ayer en el Festival Crossover de San Sebastián. Cultura de Series, en el que se estrenó el primer episodio de esta nueva entrega. La sesión incluyó también un panel con la participación de los dos protagonistas junto a los productores ejecutivos Susana Herreras (Movistar Plus+) y Alfonso Blanco (Portocabo).

Este último destacó, entre otras cosas, el privilegio que supuso rodar en el Arsenal ferrolano, que abrió por primera vez sus puertas a la grabación de una serie audiovisual. "En esta segunda temporada, la sargento Maite se enfrenta al reto de adentrarse en el Arsenal Militar para investigar un crimen. Tuvimos el privilegio de poder rodar esta trama íntegramente en el Arsenal, en sus propias instalaciones y mostrando el gran poderío visual de este escenario único", destacó.

También a Ferrol se refirió Mónica López, quien definió a la urbe naval como "una ciudad con una personalidad apabullante", destacando que lo que en "me gusta de la serie que sea rural, con esa luz y ese paisaje, es un personaje más que le aporta valor a la serie", apuntó.

Javier Cámara afirmó, por su parte, que "Lo más interesante ahora es que tenemos dos tramas, le da mayor vitalidad a la temporada". En cuanto a la relación entre Tomás y Maite, aseguró que "no hay una relación como en otras series, no se besan. Me gusta que se acerquen un poco más ahora, aunque en realidad, se pelean todo el rato".

Susana Herreras apuntó, en relación a la serie, que "es un género este del thriller criminal que atrae

a un gran público, pero hay dos diferenciales al trabajar con Portocabo: el amor a los personajes y la adicción por mostrar la realidad".

Creada por Pepe Coira y Fran Araújo y con Rafa Montesinos y Marta Pahissa en la dirección, la serie, de seis episodios, ha contado además con el apoyo del Hub Audiovisual de la Xunta, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Eje React-UE.

La primera temporada de "Rapa" fue grabada también en varios municipios de la comarca, con especial protagonismo del concello de Cedeira y una de sus tradiciones más ancestrales, la Rapa das Bestas. La serie se convirtió, en su primera entrega, en el mejor estreno de ficción de la pasada temporada de Movistar +.

En el marco del festival se ha confirmado también el nuevo proyecto de Movistar Plus+ junto a Portocabo: la miniserie "Garbo".