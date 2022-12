La secretaria de Estado de Energía anuncia en Fene una convocatoria de ayudas para la eólica

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, anunció ayer, en el marco de una visita a las instalaciones de Navantia Seanergies en el astillero de Fene, la apertura de una nueva convocatoria de ayudas de los fondos Next Generation, en este caso destinadas a proyectos de eólica terrestre. Tal y como apuntó la representante del Gobierno central, esta línea de subvenciones, centrada en iniciativas de repotenciación de parques y reciclaje de palas de aerogeneradores, cuenta con una dotación de 225 millones de euros.



Del mismo modo, la secretaria de Estado adelantó el futuro anuncio de una segunda convocatoria para la eólica, en este caso la marina, con un montante de 240 millones de euros. Eso sí, por el momento no anticipó una fecha aproximada para esta nueva inyección de fondos comunitarios para el sector.



En cuanto a la visita en sí, se enmarca en la ronda de encuentros de trabajo que Aagesen realizó durante los dos últimos días a lo largo de toda Galicia, donde pudo conocer proyectos de gran calado para el área de Ferrolterra, como la iniciativa Triskelion de Forestal del Atlántico o, ayer mismo, la futura planta H2Pole de As Pontes, impulsada por Reganosa y EDP Renovaveis. De esta forma, durante su recorrido al astillero de Perlío, la secretaria de Estado, acompañada del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y de representantes del grupo naval, pudo conocer de primera mano los trabajos de ampliación que se están realizando en la factoría para albergar la futura fábrica de Monopiles XXL.



Al término de esta visita, Aagesen destacó en declaraciones a los medios “el maravilloso potencial” de Galicia “para desarrollar una tecnología de presente y de muchísimo futuro”, en referencia a la eólica marina y al hidrógeno verde. “Yo creo que Galicia está preparada para liderar este movimiento de transición energética que genere cadena de valor industrial y conocimiento”, aseveró la secretaria de Estado, incidiendo en que “mejorar” en esta área tendrá un impacto en la competitividad de las empresas.



En respuesta a preguntas de los medios sobre las previsiones de sacar adelante el Plan de Ordenación Marina –fundamental para la instalación de parques eólicos en las costas españolas–, Sara Aagesen señaló que en un principio los planes del Gobierno central de terminar el documento y comenzar el período de exposición pública no habían cambiado. Asimismo, en cuanto a la estimación sobre cuánto tiempo permanecerá abierta la central de As Pontes, la secretaria de Estado hizo hincapié en que el contexto geopolítico actual seguía siendo “muy volátil” y que, por tanto, la planta continuará activa mientras las “premisas” señaladas por el operador energético no se cumplan.

Encuentros en As Pontes



Tras su visita a Navantia Fene, Sara Aagesen se trasladó a As Pontes, donde mantuvo una reunión con el alcalde de la localidad, Valentín González, y con representantes de Reganosa y EDP, que explicaron a la secretaria de en detalle su proyecto H2Pole para la producción de hidrógeno verde en la villa, el cual ha sido uno de los tres beneficiarios de la última convocatoria del Perte de las Renovables –además de ser la iniciativa con una ayuda mayor, de 24 millones de euros–.



Finalmente, Aagesen concluyó su ronda de trabajo en Galicia con un encuentro con el tejido empresarial de As Pontes, donde se abordaron algunos de los proyectos y futuras líneas de ayudas del Ejecutivo central.