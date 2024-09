Un ferrolano pesca un sargo de Guinness de casi ocho kilos

No daba crédito Manel López Teijeiro, cuando este domingo día 8 lograba hacerse con una captura de récord en Cariño tras pescar un sargo de nada menos que 7,890 kilos. Asegura que no tiene constancia de que nadie por la zona pescara un pez de esta especie de mayor tamaño. “Hace unos años, en 2015, otros pescadores lograron sacar uno de más de seis kilos y en 2017 otro de 7,6 kilos”, aseveró. Lo que parecía entonces un récord difícil o casi imposible de superar lo ha conseguido este ferrolano de nacimiento pero que se siente un cariñés más, ya que es en la zona de Ortegal donde suele salir a practicar pesca deportiva y donde vive una parte importante de su familia.



Asegura que se inició en el mundo de la pesca cuando solo tenía 16 años, “ya salía con mis gafas y mi pequeño fusil a ver qué me encontraba”. Desde entonces no ha parado y la pesca deportiva se ha convertido en un parte importante de su tiempo de ocio, saliendo los fines de semana que el tiempo lo permite. “Poco a poco vas mejorando tu equipación, te vas relacionando con gente que le gusta este mundo y vas haciendo grupo, de modo que te organizas y vas quedando con unos y otros. En lugar de quedar para echar la pachanga de fútbol, nosotros quedamos para sumergirnos en el mar y probar suerte con la pesca”, explica Manel, quien añade que muchos que lo prueban se enganchan porque es algo adictivo, como él mismo subraya.



Aunque acostumbra a salir al mar con su hermano o alguno de estos compañeros de afición, en esta ocasión iba solo con su embarcación: “La verdad es que me sentía tremendamente feliz y no tenía a nadie con quien celebrarlo en el momento”.

Explica que la hazaña se produjo justo cuando llevaba casi dos horas en el mar, “estando ya de regreso hacia la costa. A punto de finalizar la jornada y cuando había logrado dos capturas normales, vi que algo se movía a unos cuatro o cinco metros de profundidad. Sigilosamente me dispuse a sumergirme de nuevo llené mis pulmones de aire y cuando bajé pude ver este ejemplar de gran tamaño; pero tenía miedo de asustarlo, así que me aproximé a un metro y medio y pude alcanzarlo con mi fusil. Fue algo increíble, me reía yo solo”, rememora. Asegura que como era tan grande al llegar a casa no pudo congelarlo entero, así que "tuve que despiezarlo y lo repartí entre toda la familia", asevera.