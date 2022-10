San Francisco contará antes de fin de año con el primer parking privado, con 24 plazas

La falta de aparcamiento ha sido la mayor crítica a la reurbanización de dos viales importantes de la ciudad de Ferrol que están o van a estar en obras y que eliminan en el caso de la calle de la Iglesia –ya en ejecución– unas 125 plazas, y en el de la calle San Francisco –cuyos trabajos se espera que comiencen a finales de año o principios del próximo–, medio centenar.



Aunque en este último vial se pierden menos aparcamientos, también tiene una menor longitud y una diferencia muy grande con respecto a la calle de la Iglesia: no hay ningún edificio con garaje en todo el vial.



Así, mientras en Iglesia hay edificios con sus propias plazas y se encuentra muy próximo a estacionamientos públicos subterráneos como los del mercado; en San Francisco los inmuebles, la mayoría de ellos de antigua construcción, no tiene garajes en sus bajos, ni siquiera para una o dos plazas. Además de los 50 sitios que se perderán con la adecuación de la calle San Francisco, convirtiéndola en un vial de plataforma única y sin las estrechas aceras que impiden ahora un tránsito peatonal adecuado, la zona dispone de otras 23, situadas en el atrio de San Francisco. Sin embargo, tampoco estas están garantizadas, ya que no es la primera vez que se plantea convertir este atrio en lo que realmente es, dejando así su función de aparcamiento.



Por el momento, no se ha hablado de ninguna alternativa nueva a la escasez de espacios de estacionamiento y la propuesta del Concello de reducir hasta 39 euros –muy por debajo de cualquier plaza de alquiler de la ciudad– el precio de una plaza en el parking subterráneo del mercado –alameda del Carbón– no pudo salir adelante por la oposición del pleno, al no contar con apoyos suficientes entre los demás grupos municipales. Se redujeron así todavía más las posibilidades de los vecinos del barrio de Ferrol Vello que, aunque optasen por retirar el coche de la calle para guardarlo en un garaje, no tienen esa posibilidad en la zona.



Por eso, contar con un espacio para el vehículo particular se convierte en este barrio en toda una odisea, que algunos han podido solventar ya con la oportunidad surgida con la construcción en la primera manzana de la calle San Francisco, precisamente frente al atrio de la iglesia, de un garaje privado que oferta 24 plazas y que se encuentra actualmente en plena construcción.



Es una alternativa a la que solo podrán optar quienes dispongan de la cuantía suficiente para adquirir una plaza en propiedad, ya que no se ofertan en alquiler, si bien, dado el éxito que están teniendo, los promotores han tenido muy buen ojo, eligiendo esta zona.

Nuevo garaje



La empresa Nuvoo es la que se encarga de la comercialización de este estacionamiento, que comenzó a promocionarse ya el año pasado pero cuyas obras comenzaron en el mes de septiembre a un alto ritmo que hace que la actuación pueda estar concluida ya a mediados de diciembre. Después, como explica Fernando Rodríguez, desde la empresa propietaria, solo es cuestión de concluir los trámites administrativos con el Concello, por lo que cuenta con que a finales de año estén entregadas las plazas a sus propietarios.



Será casi coincidiendo con el inicio de las obras de urbanización de la calle San Francisco previstas para finales de año o principios de 2023.



El nuevo garaje de 24 plazas se distribuye en dos plantas, una baja –con 11 plazas– y un sótano –con 13 espacios de aparcamiento–. En la baja ya están todas vendidas y en el sótano aproximadamente la mitad, según explica el promotor, y ya hay otras que están reservadas.



Los compradores interesados son mayoritariamente gente del barrio y alrededores, y del propio edificio en el que se ubica el parking. Estos comentan precisamente la escasez de posibilidades en la zona, y en este caso, además, como señala Francisco Rodríguez, “es un buen local, al que ya le teníamos echada la vista hace mucho tiempo, al final se consiguió negociarlo y adquirirlo”. Las plazas se caracterizan por su amplitud y fácil acceso. De hecho, desde la promotora hablan de amplias o muy amplias, lo que las hace más atractivas. Dispone también de una rampa para facilitar el acceso de los usuarios.



El tamaño de los espacios va desde los 13 a los casi 24 metros cuadrados y el precio también depende de la posición y el tamaño de las plazas. Así, aunque desde la promotora no se han facilitado datos sobre la cuantía, estos están fijados teniendo en cuenta los metros cuadrados ocupados, la comodidad y el flujo de circulación.



El año pasado cuando se dio a conocer el garaje a los interesados, se barajaban cifras sin IVA entre 18.000 –plazas de unos 14 metros cuadrados– o 21.500 euros –algo más de 20 metros cuadrados–, según explicaron algunos interesados en la compra, en su momento.

Bajos vacíos



El nuevo parking subterráneo privado será el primer estacionamiento que se ubique en la calle.



En este vial, sin embargo, a diferencia de las viviendas que muchas de las cuales están en mal estado de conservación pero no a la venta, bastantes bajos vacíos se hallan en casas habitadas y hasta una decena están a la venta, como indican los carteles de inmobiliarias en sus fachadas.