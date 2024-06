El saber hacer de Elga Fernández Lamas, presente en la alta costura parisina

No se ha pasado a la alta costura la ferrolana Elga Fernández Lamas, aunque la diseñadora ferrolana afincada en Valencia sí ha vivido una experiencia diferente y única, tal y como ella misma comunicaba hace unos días en sus redes sociales y confirmaba a este periódico, relacionada con el universo de la “haute couture” parisina, un proyecto que define como “ilusionante”.



“Eu comecei neste mundo facendo decorados, precisamente, deseñando escaparates... Cursei en Valencia unha bolsa de estudos artísticos e por iso vin para aquí, e fixen fallas traballando con moitos materiais”, relata la ferrolana desde su casa en Valencia. “O que pasa”, continúa, “é que deixei esta faceta porque buscaba estar máis na casa, porque viñeron os nenos e o da ilustración era o que mellor se me adaptaba, pero eu viña dos talleres, de traballo máis físico. Agora os nenos están maiores, o meu traballo como ilustradora non era moi potente, xa que precisas moitos encargos para vivir disto e comentando cun colega xurdiu o de traballar con Acierta”, que es la empresa que se ha ganado el favor de numerosas firmas internacionales.



Elga reconoce que la mayoría de ilustradores compaginan la profesión con otros trabajos. Así, explica, “xurdiu unha proposta de tres días para facer montañas para Calvin Klein e foi moi divertido porque viña de estar na casa durante sete anos diante dun ordenador e meterne de novo nun taller foi xenial... Eles quedaron contentos e chamáronme para o proxecto de Nadal de Dior, protagonizado por dinosauros xigantes, que se instalaron por todo o mundo”, dice. Explica que aquel “foi traballo de lixar, moi duro e físico, pero estiven encantada... Logo, á semana, xa me chamaron para este proxecto que estaba en probas da man de dúas cracks como Hellen e Isabel e entrei en produción; son persoal externo pero estou moi contenta de que conten conmigo”, afirmó.

Detalles de los escaparates | Dior

Cuenta Elga que el trabajo de Dior se desarrolló durante cinco meses. “É unha das producións máis grandes en escaparates que se ten feito”, matiza. Cada elemento de los diferentes escaparates está hecho a mano. “No taller estabamos máis de 30 persoas, un equipo que se converteu nunha familia, que conviviamos nun ambiente festivo pese a ser un traballo esgotador, pegando cunchas, toneladas de cunchas cada día”, recuerda.



Trabajos en Galicia



Esta nueva faceta de Elga no es motivo para que deje de lado sus otras labores artísticas. Entre tanto ella sigue trabajando para varias editoriales y, como cada verano, también se dejará caer por la zona para hacer algún trabajo, como uno con la USC del que no quiere adelantar demasiado. “A verdade é que resulta sorprendente a cantidade de traballos que se me encargan desde Galicia; é unha sorte”, asevera la artista afincada en Valencia.

El de la “rue Montaigne”, uno de los edificios más representativos del mundo de la moda

Los amantes de la moda y la alta costura conocen muy bien el templo de la firma Dior, la que es su majestuosa e histórica sede desde el año 1946, cuando el joven modisto Christian Dior se enamoró del mítico Hotel Particulier con su característica fachada neoclásica. Allí, en los salones del número 30 de la “avenue” Montaigne creó su primera colección de primavera-verano en 1947, cuando inventó lo que se bautizó posteriormente como el “New look”, marcando un antes y un después en el mundo de la moda.

Desde entonces y en unos escasos diez años crearía un imperio vinculado con el sector textil y la alta costura inimaginable, un legado que siguieron cultivando sus sucesores: Yves Saint Laurent; Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y María Grazia Chiuri. Tras una importante reforma en el edificio en el año 2022, el inmueble volvió a abrir sus puertas. Con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, donde se crea y se expone el legado de Dior, el inmueble es uno de los lugares más visitados de París, con permiso de la Torre Eiffel y otros referentes turísticos de la ciudad.

La obra ha respetado su esencia romántica, pero ofrece ahora un aire renovado. En el edificio es posible disfrutar de los talleres de alta costura de la firma y la alta joyería y también dispone de un restaurante y una pastelería, tres jardines y una “suite” exclusiva, además de las boutiques de ropa y fragancias de Dior. Tras la reforma, ejecutada por el arquitecto Peter Marino, los escaparates siguen siendo los grandes protagonistas, ganando, si cabe, mayor relevancia que antes, y cada cambio de temática –suelen coincidir con las campañas– es recogido por la prensa de todo el mundo como un evento más del mundo de la moda, como pasó con el escaparate en el que ha participado la ferrolana Elga Fernádez.