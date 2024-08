El programa de las fiestas de Ferrol se abre este sábado de forma oficial, aunque a lo largo de este mes ya se han ido sucediendo actividades musicales y culturales vinculadas con la animación del verano.

A las 19.30 horas tendrá lugar en la plaza de Armas la lectura del pregón por parte de la cineasta y productora Chelo Loureiro, galardonada con cuatro premios Goyas, el último por el cortometraje de animación "To bird or not to bird". La pregonera será recibia previamente,a las 19.00 horas, en el Concello de Ferrol por parte de la corporación municipal.

Tras el pistoletazo de salida de los festejos, tendrá lugar el primero de los conciertos que llega a la plaza de Armas de la mano de Cadena 100 (20.00 horas). Los grupos e intérpretes Depol, Melocos, Paula Matheus y David Otero serán los encargados de animar la primera jornada de fiestas, para la que no se augura buen tiempo.

Con el fin de que no se agüe, literalmente, la fiesta, los promotores del concierto han procedido este viernes a regalar paraguas con el logotipo de Cadena 100 y el lema de que "Este sábado lloverá mucha música en Ferrol" y, con paraguas o sin ellos, se podrá disfrutar de las primeras actuaciones, a las que seguirán muchas otras (Veintiuno, Caros Baute, La Década prodisiosa, Metropol, Fillas de Casandra, Coti, Beret, París de Noia, Israel Fernández o Abraham Mateo, etc.)