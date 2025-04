La ría de Ferrol comienza este miércoles el primer paro biológico de su historia

Las tres cofradías de la ría de Ferrol se adentran desde hoy en un territorio desconocido para ellas, un paro biológico que nunca hasta ahora se había producido pero al que ha abocado el calamitoso estado de los bancos marisqueros de la ría, principalmente As Pías, pero no solo.



El acuerdo con la Xunta, sellado tras varias semanas de conversaciones e intercambio de pareceres, se extenderá hasta el 16 de julio, es decir, tres meses. El patrón mayor de Barallobre, Jorge López, explicaba ayer que lo ideal sería más tiempo, pero que, en todo caso, será un respiro con el que esperan que el poco marisco que hay –sobre todo almeja– pueda desovar y alcanzar la talla comercial.



La realidad, como explicaron los tres patrones mayores recientemente en una concentración frente al edificio administrativo de la Xunta, es que hay un índice de reclutamiento importante, pero llegado a un punto el bivalvo no solo muere sino que hasta la concha desaparece.



Afectados

En Barallobre son 51 y en Ferrol son 44, entre socios a pie, terceras y cuartas listas, los mariscadores afectados por esta medida excepcional. La distinción es importante porque los baremos que se han establecido varían en función de la modalidad. Por ejemplo, para que un mariscador a pie o una cuarta lista –que es también extracción a pie pero con embarcación auxiliar, una figura que solo existe en la ría de Ferrol– pueda beneficiarse debe haber trabajado un mínimo de 120 días al año. Para las terceras listas, el número de días de faena también es de 120 días de actividad pero, además, dedicando un 20% de ellos al arte del marisqueo.



Por otro lado, dependiendo de la modalidad podrán o no realizar trabajos complementarios. Los mariscadores de las terceras y las cuartas listas no podrán trabajar –al entregar el rol o licencia, no pueden trabajar a flote, precisa Gustavo Chacartegui, patrón mayor de Ferrol–, con lo que deberán estar parados.



No será hasta que finalice el paro cuando la Consellería do Mar publique la orden de ayudas, con los requisitos y las cantidades a las que los socios que los cumplan tienen derecho. Según el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, “deberíase cobrar a axuda entre outubro e novembro, aínda que as datas fixas non se poden coñecer con precisión”.



Los socios incluidos en este paro no percibirán ningún ingreso durante los meses que dura el paro, al igual que las cofradías, que tampoco ganarán ni un euro, con lo que la situación de las entidades, ya de por sí precaria, se agravará.



“Esperemos que la medida dé resultado”, apuntaban ayer tanto López como Chacartegui.