Rey Varela insiste en que Ferrol “quere ter o mesmo que o resto das cidades galegas”

El compromiso del director general del Sector Ferroviario, Carlos María Juárez, de presentar una propuesta para mejorar la conexión ferroviaria de Ferrol con A Coruña y las recientes declaraciones del secretario de Estado de Infraestructuras en ese mismo sentido reafirman el alcalde, José Manuel Rey Varela, en que el viaje de la semana pasada a Madrid con los portavoces municipales “serviu de algo”.



El regidor ferrolano subrayó esa “unidade” de toda la corporación para dejar claro que “esta cidade está unida e quere ter o mesmo que outras grandes cidades de Galicia e de España”. Rey Varela considera “un paso” el hecho de haber comenzado el encuentro con el director general reconociendo que “non existía ningún plan para a nosa cidade” y haberlo finalizado con el “compromiso de trasladar unha proposta concreta”.



“Ferrol non está para bulos e para desinformar”, dijo, en alusión a las críticas desde la bancada socialista, “senón para as cousas concretas que dependen do Concello: que haxa orzamentos, que se liciten as obras, que se executen... O que queremos é que o Ministerio de Transportes nos presente algo concreto e real e que poida comezar este mesmo ano para poder dicir que Ferrol non está esquecida en materia ferroviaria”.

“Hai temas”, añadió Rey Varela, “que van máis alá de diferenzas partidistas, que nos unen, e non hai nada máis bonito que traballar xuntos polo presente e polo futuro da cidade. Seguiremos traballando conxuntamente coa sociedade civil: esa é a forza de Ferrol e a maneira de conseguir as cousas”.