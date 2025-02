Rey Varela, "contento" con la acogida popular del proyecto Abrir Ferrol al mar

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha destacado este lunes la "boa acollida" que está teniendo la difusión del vídeo que recrea la finalización de la primera fase del proyecto Abrir Ferrol al mar, en concreto la que afecta a la muralla del Arsenal en Irmandiños. El material se publicó el pasado viernes, el día después de que el regidor se lo presentase a Felipe VI.

"Eu son unha persoa bastante prudente desde o punto de vista de dar prazos e de xerar expectativas porque tamén é verdade que nesta cidade estamos afeitos a que se falen as cousas sen ter os proxectos ou se ter o financiamento. Nós temos o proxecto, temos o financiamento e pechadas as autorizacións", apuntó. Por ello, considera que "é moi importante que a xente coñeza cal vai ser o proxecto de rexeneración urbana máis importante da cidade neste século e que saiba que, tal e como é o noso compromiso, vai de acordo aos prazos establecidos". "En xeral", añadió el alcalde, "está a ter moi boa acollida para a cidadanía, o cal nos anima a seguir con proxectos ambiciosos para esta cidade. Non debemos perder oportunidades, temos moitas fortalezas e debemos poñelas en valor", dijo.

En ese sentido, apuntó que la intención es que el proyecto esté listo en 2027. La secuencia de hitos, señaló Rey Varela, es "sinatura dos convenios co Ministerio de Defensa, autorización da Dirección Xeral de Patrimonio e licitación. Polo tanto, cremos que a actuación ten que comezar este mesmo ano".