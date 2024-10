Rey Varela celebra las cuentas de la Xunta “máis altas” para Ferrol

El pasado sábado, la Xunta de Galicia presentó en el Parlamento su propuesta presupuestaria para el próximo ejercicio. Tras dos días para analizar las cuentas, los diferentes grupos políticos comienzan a ofrecer sus conclusiones, que en el caso de la ciudad naval y su entorno vuelven estar confrontadas. Por una parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, mostró su satisfacción con los Orzamentos, asegurando que eran “os máis altos” para el conjunto de las tres comarcas y “profundamente comprometidos” con la urbe y su área de influencia.



La cúpula provincial del PSdeG-PSOE, por su lado, eligió Ferrol para hacer su valoración. El secretario general de los socialistas de A Coruña, Bernardo Fernández, calificó las cuentas de “decepcionantes”, señalando que “replican partidas ano tras ano” para iniciativas que luego no se ejecutan, como el VAC Costa Norte. De forma similar se expresó, por medio de un comunicado, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, que consideró que eran “antisociais” y que, además de repetir dotaciones anteriores, no solucionan los problemas de los ferrolanos. Por último, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, calificó de “inservibles” las cuentas, dado que no contemplan propuestas concretas para los retos de la ciudad naval, incidiendo en temas como el transporte, la vivienda o el empleo.



Cabe aclarar que, en la edición del domingo de este diario, se apuntó que los presupuestos destinaban 71,7 millones de euros a inversiones a la ciudad naval, una cuantía inferior a la del ejercicio anterior. Esta cifra, no obstante, no tiene en cuenta las partidas no especificadas dentro de otras más grandes, y, por tanto puede ser superior –la Xunta la fija en 110 millones–.

José Manuel Rey, alcalde de Ferrol: “Son contas realistas, en plazo e récord en gasto social”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, celebró la propuesta presupuestaria de la Xunta, aseverando que eran “profundamente comprometidas” con la urbe naval y “as máis altas” de su historia para las tres comarcas. En este sentido, el regidor explicó que las cuentas se estructuraban en torno a cuatro ejes: las personas, donde incidió en las partidas para sanidad, el cuidado a los mayores –como la residencia de Caranza– o la educación; la vivienda, subrayando el proyecto constructivo en el barrio de O Bertón; el empleo, con importantes dotaciones para el CIS, el Polo de Innovación o el desarrollo de suelo industrial; y, por último, los grandes proyectos, como “Abrir Ferrol ao Mar”, la Cidade do Deporte o el saneamiento de la zona rural. Así, el alcalde se mostró “satisfecho”, aclarando además que algunos temas pendientes están contemplados en partidas genéricas poniendo como ejemplo el caso del comprometido centro de salud de San Xoán.

Bernardo fernández, secretario xeral provincial del PSOE: “A débeda da Xunta se incrementa este ano ata os 2.700 millóns”

El secretario xeral del PSdeG-PSOE de la provincia de A Coruña se mostró muy crítico con los Orzamentos de la Xunta, calificándolos de “decepcionantes” y de replicar “ano tras ano” las partidas del ejercicio anterior al dejar los proyectos sin ejecutar. En una rueda de prensa ofrecida en Ferrol, Fernández afirmó que las cuentas no responden a las necesidades ni las demandas de la ciudadanía. A modo de ejemplo, el secretario mencionó la Vía de Alta Capacidad (VAC) Costa Norte, que “leva prometida 21 anos” y que para 2025 cuenta con la misma dotación que para 2024. “Isto é porque non hai vontade de ter esa infraestrutura, senón de poñela un ano máis nos orzamentos para dicir que se fai”. Asimismo, Bernardo Fernández criticó que muchos de los proyectos anunciados no cuentan con partidas individuales, lo que hace sospechar a la formación que no se ejecutarán.

Iván Rivas, portavoz del BNG de Ferrol: “Son como o día da marmota, todos os anos repítense”

El portavoz ferrolano del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Iván Rivas, fue notablemente exhaustivo en sus críticas a los presupuestos de 2025, listando las carencias que, a su juicio, tienen de cara a los vecinos de las tres comarcas. En este sentido, Rivas censuró que se tome como nuevo el saneamiento del rural, recordando que cuenta con partidas desde hace años sin que se ejecute; que el plan director del CHUF cope la inversión en sanidad en detrimento de otras necesidades; que no se contemplen incrementos presupuestarios para el SAF; o los recortes en materia de enseñanza en el conjunto de Ferrolterra. Asimismo, el nacionalista criticó la falta de apuestas por los transportes, con una dotación mínima para la intermodal pero favoreciendo a las concesionarias; y, en el caso de la vivienda, que no se de solución al gran incremento al precio del alquiler.

Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común: “Son uns orzamentos inservibles para os problemas da cidade”

“Desde Ferrol en Común consideramos eses orzamentos como inservibles para solucionar os problemas da cidadanía”. Así de contundente se mostró el portavoz de esta formación, Jorge Suárez, listando algunas de las fallas detectadas en las cuentas. En el caso de la vivienda, Suárez lamentó que no se apostase por la rehabilitación de Recimil y que en lugar de eso se optase por una construcción nueva “especulativa”. El representante también se mostró muy crítico ante la falta de propuestas a la coyuntura del transporte, tanto por carretera como por ferrocarril. Finalmente, el portavoz hizo especial hincapié en el tema del empleo, especialmente dentro del sector naval, afirmando que no solo no se había avanzado hacia un modelo que no dependa solo de esta área económica, sino tampoco a que dentro de la misma se evite esa necesidad de proyectos de Defensa.