El alcalde de Ferrol anuncia dos reuniones con Xunta y Defensa para un trabajo conjunto

La colaboración entre administraciones es uno de los pilares sobre los que quiere desarrollar el alcalde, José Manuel Rey, su proyecto de ciudad. Así lo explicó ayer en su participación en la nueva temporada de las Conversas no Parador, que organiza el Club de Prensa de Ferrol.

Con este motivo, anunció ya que la próxima semana mantendrá dos reuniones de importante calado para el futuro de la ciudad.



El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitará Ferrol –lunes, 17.30 horas, en el edificio administrativo de la Xunta, en la plaza Camilo José Cela– en el marco de las rondas de contacto que está manteniendo con las nuevas corporaciones municipales de las ciudades gallegas tras los comicios municipales y que lo ha llevado ya a reunirse con los regidores de Santiago y Ourense.



El presidente mantuvo un encuentro a finales del pasado año con el exalcalde Ángel Mato, y en aquel entonces se alcanzaron acuerdos como el de la colaboración con el saneamiento de la zona rural. Ahora, el nuevo ejecutivo municipal ha contemplado ya en sus primeros presupuestos del mandato una partida con este fin, 600.000 euros, que se suman a los 1,8 millones de las cuentas de la Xunta. Así las cosas, este será uno de los temas que figure en la agenda de trabajo del alcalde popular.



La estación intermodal, sobre la que ayer recordó el alcalde que Ferrol es la única de las grandes ciudades que no tiene firmado un convenio de colaboración en este sentido, es otro de los ámbitos de actuación en los que colaborarán ambas administraciones.



Precisamente la financiación de la administración autonómica fue destacada por el alcalde como una posibilidad para poder llevar a cabo algunos de los proyectos que ya se incluyen en los presupuestos municipales. Cuando se conforme el Gobierno de Madrid, hará lo mismo, señaló Rey Varela, con la administración central.



Pero antes de esto, también la próxima semana está previsto que se desplace a Ferrol el director gerente del Invied del Ministerio de Defensa, general de brigada Sebastián Marcos Morata. El convenio con el Ministerio de Defensa para el desarrollo urbanístico del Sánchez Aguilera es uno de los retos del nuevo mandato.

El año 2024 será en el que sea preciso comenzar el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera



En este sentido, el alcalde indicó que esta parcela es uno de los recursos para que la ciudad siga creciendo y siendo atractiva, por lo que concluir el proceso para iniciar el proyecto de urbanización es ahora prioritario.

De hecho, indicó que aunque no aparezca ninguna partida en estos presupuestos municipales de 2023, se están ya elaborando los de 2024, año en el que está previsto abordar el proyecto de urbanización, una vez se solventen los flecos que quedan actualmente: el pago de la segunda parte del convenio y la publicación de la ratificación del acuerdo y el proyecto de equidistribución aprobado.



El regidor explicó que había que adaptar la documentación existente para su publicación, algo que ya está casi concluido y la previsión es que en las próximas semanas se remita para su publicación en los dos diarios oficiales.



Una vez publicado será preciso inscribir en el registro de la propiedad las parcelas cedidas por el Invied y entonces, aclaró el alcalde, “xa poderemos aboar o segundo pagamento a Defensa –420.098,50 euros– e unha vez realizado o segundo pago xa estarán á nosa disposición todas esas parcelas”.

En el caso del acuartelamiento Sánchez Aguilera, la propiedad más ambiciosa, será necesario “iniciar a fase e execución do proxecto de equidistribucion, isto é, a redacción, aprobación e execución do proyecto de urbanización”, concluyó Rey Varela.

“Este é un ano a camiño entre dous modelos de xestión ante o cambio de goberno”

La participación del alcalde, José Manuel Rey, en el ciclo Conversas no Parador del Club de Prensa de Ferrol sirvió para rendir cuenta de sus primeros cien días de gobierno que, indicó, “dan para moito cando se traballa de maneira intensa e coordinada”. Señaló, además, que es un período de transición, “un ano a camiño entre dous modelos de xestión”.



De todos modos, José Manuel Rey Varela no dudó en hacer un recorrido por los compromisos cumplidos, entre los que citó la apertura del Concello a los vecinos; poner los cimientos de una reorganización municipal que ha sido aprobada de forma inicial y lo hará definitivamente en las próximas semanas; aprobar un presupuesto “para pasar do excepcional ao normal”, indicó; la rebaja de algunos impuestos o la eliminación de las cámaras de la plaza de Armas, máximas generadoras de multas y de ingresos municipales en los últimos años y que se verá completada con el próximo traslado del radar de A Malata. La ordenanza para la agilización de las licencias municipales es otro de los compromisos en marcha con el fin de que “o Concello non frene as iniciativas dos ferroláns e dou-tras administracións”, explicó el alcalde, que hizo, además, un repaso por las inversiones contempladas en los presupuestos municipales de este año.

El regidor se compromete, como senador, a defender Ferrol en Madrid

José Manuel Rey, que es también senador, no dudó en destacar algunos de los puntos con los que luchará por Ferrol en Madrid: lo que tiene que ver con la Defensa nacional, la construcción de nuevas fragatas, Navantia o infraestructuras ferroviarias, con la mejora del tren entre Ferrol y A Coruña o la necesidad de inclusión de la ciudad naval en el corredor atlántico de mercancías