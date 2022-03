Los restaurantes empiezan a notar escasez de productos para mantener sus cartas

La mayoría de negocios de restauración de la zona notan ya los efectos que la huelga del sector del transporte tiene en su día a día, si bien es cierto que hasta la fecha han podido restituir un producto por otro y la actividad no se ha visto perjudicada hasta el momento.



En el caso de restaurantes del tipo de David Freire, que ofrece un menú en base a la cocina de mercado y no tiene una carta cerada, esta situación es más fácil de sobrellevar. Además, apunta el chef ferrolano que “trabajo con la lonja de A Coruña y con la cofradía de Barallobre y hasta ahora no he tenido ningún problema con el suministro de pescado y marisco”. En su caso lo que sí que ha notado ya es la carencia de algún vino cuya distribución se ha visto afectada por el paro en el sector del transporte. “También estamos a la espera de recibir algún espumoso que aún no nos ha llegado, pero lo cierto es que la huelga todavía no ha afectado a nuestra actividad, ya que nuestra carta es cambiante y nos resulta más sencillo adaptarnos a posibles carencias de algún producto”, asegura el cocinero.



Otro de los restaurantes míticos de la ciudad O Parrulo, asegura que sí han notado “carencias puntuales de algunos productos habituales en la carta”, pero no ha sido problema hasta la fecha.



Eso sí, en caso de que los paros se mantengan durante muchas más jornadas es cuestión de tiempo que la actividad de restaurantes y espacios de comidas se vean afectados por la escasez de productos habituales en sus cartas, obligando a modificarlas o, en el peor de los casos, a paralizar su actividad.









Supermercados





La lista de la compra se ha convertido en una labor cada vez más complicada para las familias, que ven cómo productos habituales empiezan a escasear.



Carne, pescados, pasta, verduras, leche o papel higiénico se han convertido en los artículos más deseados y que más escasean en las tiendas.