Las reservas de agua en el embalse de As Forcadas continúan bajando

El volumen de agua en el embalse de As Forcadas no ha dejado de bajar durante todo el verano. Las lluvias que han empezado a hacer acto de presencia no han sido todavía suficientes como para frenar esta tendencia y recuperar los caudales. Se necesita más y durante más tiempo. Así, este lunes –el informe más reciente de Augas de Galicia es del día 3 de octubre– el porcentaje de ocupación era del 59,68%, por primera vez por debajo del 60%. Esto se corresponde con 5,9 hectómetros cúbicos.



La semana anterior, esta cifra era de 6,11 Hm3, un 61,82%; y a mediados de septiembre –el lunes 19–, se acercaba al 65%, con un 64,61% y 6,39 Hm3 de volumen. Ha bajado un 5% en las últimas dos semanas.

En 2006, cuando se vivió la sequía más reciente y cuyos datos, a lo largo del verano, han sido comparables a la situación actual, la cifra a fecha de 2 de octubre era de una ocupación en As Forcadas del 64% del total. Los números actuales son los menores que, en esta época del año, se pueden encontrar en los registros que publica Augas de Galicia en su web.



Otras cuencas, como la del Miño-Sil, han hecho balance del año hidrológico (abarca desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del siguiente) y concluyen que es el segundo peor desde que hay registros. En su caso, sí superado por el año 2016-2017.

Fines hidroeléctricos

El embalse de As Forcadas abastece a la ría de Ferrol en sus dos márgenes. Es el tercero en capacidad de los que se dedican a esta finalidad en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Su situación está ligeramente por encima de la media, que es de un 57,98%.



Las otras dos grandes masas de agua en las comarcas tienen finalidades industriales o hidroeléctricas. Es el caso del embalse de A Ribeira, en As Pontes, que en el último informe de Augas de Galicia estaba a un 49,18% de su capacidad (con 16,13 hectómetros cúbicos). También tiene estos usos el del Eume, el segundo de mayor volumen de la demarcación, que en estos momentos está al 70%, con 86,13 Hm3 de agua embalsada. Ambos están operados por Endesa Generación.



La media de los embalses de este tipo en la demarcación es del 52,92%, lo que sitúa al de A Ribeira por debajo y al del Eume ampliamente por encima.