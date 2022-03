El rebote de casos de coronavirus continúa pero baja la hospitalización

La evolución de la pandemia de coronavirus continúa la senda ascendente de los últimos días tanto en el número de positivos diarios como en los casos activos. Así, en la última actualización del Sergas (entre las seis de la tarde del domingo hasta la misma hora del lunes) fueron 160 los casos nuevos detectados. El número de personas que está pasando la infección en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal sube hasta 1.445 (66 más que el día anterior).



En el medio de este rebote en la curva, que trunca por el momento el descenso de la ola de ómicron, las buenas noticias vienen del hospital, donde ha bajado el número de personas ingresadas de 37 a 30. De esta treintena, dos están en la Unidad de Cuidados Intensivos y el resto en planta (25 en el CHUF y tres en el Juan Cardona).



Tampoco hay variación en el número de personas fallecidas desde hace diez días. Las últimas muertes notificadas desde Sanidade se produjeron el domingo 6 de marzo. En total, son 261 desde el inicio de la pandemia, hace dos años, y 31 en la ola que comenzó a subir a mediados de octubre.









Municipios





La situación municipal también refleja este cambio de tendencia y ya no hay ningún ayuntamiento que tenga cero casos, tampoco en la última semana, que es donde primero se muestra la mejoría. Las peores cifras de incidencia las presenta Pontedeume, donde ha habido brotes que han disparado los casos, prácticamente doblándolos en una semana. También As Pontes y Ares presentan una incidencia elevada respecto al resto de los municipios. Los únicos que, en la última semana, permanecen en un riesgo de transmisión que no es extremo son Valdoviño, Cedeira, Cariño y As Somozas.



La vacunación prosigue en el Arquitecto Marcide para aquellas personas que tengan alguna cita pendiente, para cuartas dosis en inmunodeprimidos y para quienes no tengan ninguna vacuna y quieran ponérsela.