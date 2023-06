La RAG recibirá a Lourenzo Fernández Prieto como académico de número en un acto en Ferrol

Nacido en A Devesa, Ribadeo, en 1961, Lourenzo Fernández Prieto se crió en Ferrol. Y será aquí, en la ciudad naval, donde este sábado tendrá lugar la sesión pública de ingreso del historiador como académico de número de la Real Academia Galega.

El teatro Jofre acogerá así, a partir de las 12.00 horas, un acto de asistencia libre en el que el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela dará lectura al discurso titulado “A memoria, a historia e a política. A esquecida polémica Cela versus Paz-Andrade sobre a lexitimidade democrática, a memoria republicana e a Autonomía de Galicia en xullo de 1977”.

Le dará respuesta, en nombre de la institución, el coordinador de la sección de Historia, Ramón Villares. Lourenzo Fernández Prieto ocupará la vacante producida en 2020 por el fallecimiento de la poeta Luz Pozo Garza. La sesión de ingreso será de entrada libre hasta completar la capacidad del teatro y podrá seguirse también en directo desde la web academia.gal y el canal de Youtube de la RAG.



Investigación

Fernández Prieto centra su investigación, indican desde la RAG, en dos grandes líneas: “a historia agraria contemporánea e o estudo da guerra civil e do franquismo”. En la primera, añaden, destaca “pola perspectiva innovadora que aplicou no estudo das sociedades rurais e do cambio tecnolóxico agrario, que se ocupa das relacións entre a agricultura e a ciencia agronómica e, de forma complementaria, da análise da historia do mundo agrario e a sociedade rural cun enfoque ambientalista”.

Fue también coordinador del Grupo Histagra y director de la Cátedra universitaria Juana de Vega de Estudos Agrarios. En 2006 inició una nueva línea de trabajo centrada en el golpe de 1936. Investigador principal de más de una veintena de proyectos y miembro de diferentes redes internacionales, es además vicepresidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria.