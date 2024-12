Una quincena de centros de Ferrolterra participan en “Navega con rumbo”

Cerca de una quincena de centros educativos de Ferrol, Eume y Ortegal participarán a lo largo del curso en el programa “Navega con rumbo”, una iniciativa que parte de la Xunta en colaboración con el Colexio Profesional de Enxeñaría en informática de Galicia.



El objetivo es guiar a los jóvenes en una navegación segura en Internet de modo útil y responsable, al tiempo que se le facilitan las herramientas a los profesores para el uso didáctico en las aulas. La acción forma parte de un abanico de iniciativas que el ejecutivo autonómico ha puesto en marcha con el fin de adelantarse a los desafíos de las nuevas tecnologías.



En Ferrol y comarca participan el CPR Ludy, el CEIP Cruceiro de Canido, el IES Sofía Casanova, CIFP Leixa y CEIP A Laxe, de la ciudad naval; CEIP Unión mugardesa, CPI O Feal, CEIP Virxe do Mar, de Narón; CEIP San Isidro, de Neda; CEIP Couceiro Freijomil, de Pontedeume; IES Castro da Uz e IES Moncho Valcarce, de As Pontes; y el CEIP O Marbán, de As Somozas.



El alumnado contará con una guía de uso seguro de internet y redes sociales