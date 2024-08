Puente espera que el bypass de Betanzos esté en fase de información pública en el último trimestre

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, manifestó ayer en su comparecencia en el Congreso que “espera poder iniciar el trámite de información pública del bypass a Betanzos en el último trimestre del año”. Puente respondía así a una primera intervención del diputado del BNG, Néstor Rego, en la que lamentaba las “continuas e habituais incidencias que se teñen producido nestas semanas no transporte ferroviario galego”. También le recriminó la “insuficiencia de prazas ofertadas e tamén de frecuencias” y le pidió que se adaptasen los horarios “ás necesidades dos viaxeiros”.



Puente replicó a Rego con cifras sobre “lo que era habitual en 2018 y lo que es habitual ahora”, enumerando los tiempos de los trayectos y el aumento de las plazas ofertadas anualmente entre Madrid y las ciudades gallegas, con la excepción de Lugo y de Ferrol. A Rego, sin embargo, no le convenció la idea de vincular los desplazamientos por tren “sempre con Madrid” porque “polas súas palabras podemos chegar á conclusión de que Madrid é o alfa e o omega, a medida para todas as cousas, pero eu teño que dicirlle que non é así, que en Galiza a xente está máis preocupada por moverse todos os días dentro do noso país, non por chegar media hora antes a Madrid”.



El diputado nacionalista, no obstante, le reconoció a Puente los avances producidos estos años en diferentes proyectos, como la licitación –esta misma semana– del estudio de viabilidad de un enlace para acortar los tiempos entre Lugo y Santiago, la modernización de la línea de FEVE o en la conexión A Coruña-Ferrol y A Coruña-Lugo, y también el bypass de Betanzos. “Hai cousas que se están a mover”, admitió Rego, “pero terá que recoñecer vostede que en moitas outras se necesita un impulso decidido para que o servizo ferroviario en Galiza sexa o que debe ser”.



Finalizó su intervención Néstor Rego reclamando decisión al Gobierno central para que transfiera la titularidad de la AP-9 a Galicia “e libre de peaxes”.

Réplica

Puente acusó a Rego de hacer un “relato sesgado de la realidad, omitiendo las cosas que se han logrado” antes de invitarlo a “no solo hacer de correa de transmisión de lo que dicen algunas personas que tienen menos información que nosotros, sino también algo de pedagogía. Eso lo podría esperar de la extrema derecha y de la derecha extrema, pero no del BNG”, añadió.



Así, el ministro de Transportes insistió en las inversiones desde el año 2018 en cuestiones como las intermodales de Vigo –ya acabada–, Santiago, Lugo, A Coruña y Ourense, o la mejora de la línea Ferrol-Ribadeo. “Si hay un territorio que en este momento no puede hacer un diagnóstico de abandono y catastrofista en relación con el ferrocarril, es Galicia”, dijo Puente.