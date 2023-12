El puente de la Constitución deja menos viajes que otros años y más próximos

Cinco días libres, para quien los tenga, puede llegar a ser el tiempo suficiente para plantearse una escapada y viajar. Al ser menos de una semana, las agencias de viajes consultadas afirman que este tipo de viajes de pocas jornadas suelen hacerse a destinos más próximos, como Europa o Canarias. Y es que, como precisa Ana Rodríguez, la responsable de Zafiro Tours, en Fene, “las islas siempre son una buena opción para los gallegos. Está bien de precio, es un viaje corto en avión y huimos del mal tiempo que está haciendo este otoño”, afirma. Suele ser este uno de los destinos más solicitados cuando se trata de una escapada corta como la del puente de la Constitución.



No obstante, Ana confirma que no está siendo “un buen cierre de año”. Y eso pese a que el arranque fue espectacular, batiendo récords de reservas y superando incluso cifras prepandémicas. “La gente entra y pregunta pero se lo piensa mucho más que antes, hay más incertidumbre, como el temporal de frío europeo, que no anima a viajar tanto. También las múltiples inestabilidades políticas internacionales son un handicap y los clientes tiene más temor y así se viaja menos”, precisa la responsable de esta agencia de referencia en Fene.



La subida de precios que lo ha encarecido todo también dificulta el hecho de organizar un viaje. Es el caso de RV, vecino de Fene, que tenía intención de realizar con su familia un viaje por la Alsacia y conocer los famosos mercados de Navidad, pero el tema de la ola de frío “y lo carísimo que se ha puesto todo”, explica, les ha obligado a posponerlo de momento. “Queremos hacerlo, pero no será este invierno”, manifestó.

Como él son muchas las personas que entran en las agencias para conocer ofertas y promociones y se van con los catálogos en la mano pero no llegan a reservar inmediatamente.



Quienes sí se han ido este puente, lo han hecho mayormente a destinos de Europa, es decir, lugares cercanos a los que se llega en vuelos que duran poco tiempo y permiten conocer países de lo más variopintos.



Explica Ana Rodríguez, que en este puente muchos de los viajes que han contratado en su agencia han tenido como destino Estambul, en Turquía, ya que los aeropuertos de A Coruña y Santiago ofrecen vuelo directo. El hecho de disfrutar de vuelos directos siempre anima a más de uno a decantarse por un destino que igual no estaba en sus planes inicialmente, pero se suele aprovechar la conyuntura.

Lo negativo de las elecciones



Desde Zafiro Tours Fene aseguran que, si bien la pandemia les hizo muchísimo daño a todas las agencias de viaje, llevándose muchas de ellas por delante, el doble período electoral que se vivió este verano también hizo tambalear el mundo de las reservas de viajes. “Para viajar hace falta estabilidad, y un nuevo período de elecciones no ayudó nada y mucha gente optó por cancelar las salidas que tenían previstas ante la inseguridad de si finalmente serían llamados para una mesa electoral o no”, asegura la responsable de este negocio fenés, quien sostiene que el momento económico actual no ayuda a esas familias que van ahorrando para hacer una escapada, ya que la capacidad de ahorro se ha visto muy mermada actualmente.

El sector mira con esperanza al año que viene confiando en que arranque tan bien como este.

Visitar a Papá Noel en Laponia desde Santiago

Las agencias de viajes de la comarca también han organizado viajes para este puente a Laponia. Se trata de un destino habitual para estas fechas, ya que desde Santiago sale cada año un avión, “que suele llenarse muy pronto”, como explica Ana, responsable de Zafiro Tours Fene. Lo cierto es que se trata de un destino que puede ser visitado en solo unos días, sobre todo si el objetivo del mismo, (en el 90% de los casos lo es) es ir a visitar a Papá Noel en su casa de Finlandia. Se trata de un viaje eminentemente familiar en el que se disfruta de paisajes nevados y la tradición de la navidad nórdica con Papá Noel, su hogar y sus renos como principal reclamo, aunque hay otros como conocer la cultura, tradición y modo de vida de los finlandeses en la época más fría del año. Se ofertan paquetes con salidas en día 6 y llegadas el domingo. No es una alternativa barata, supera los 2.000 euros por persona.