Las agencias de viajes inician el año con reservas similares a las de antes de la pandemia

Vienen de pasarlo mal, muy mal, pero las agencias de viajes empiezan a ver la luz al final de un túnel que se hizo largo, muy largo y también oscuro. Y es que tras la pesadilla vivida, en la que se frenó en seco la movilidad y lo único que hicieron durante meses fue gestionar cancelaciones, empiezan a trabajar, y mucho, ya desde comienzos de un año que promete. Tanto es así que desde Viajes Ecuador, (Galiano, 36), aseguran que están trabajando ya como cualquier inicio de año de antes de la pandemia. Así que miran con optimismo a lo que viene y la percepción que tienen es que la gente quiere volver a disfrutar, viajar y conocer otras latitudes y no dejar pasar la oportunidad de embarcarse en alguna que otra aventura lejos de su ciudad. Así pues, enero se ha cerrado con bastantes reservas. “La gente se permite hacerlo ya con más previsión, el año pasado se improvisaba mucho más ya que todavía había muchas dudas con respecto a la pandemia y su evolución”, explican desde esta agencia del centro de Ferrol. También señalan que 2022 se caracterizó por un turismo más localizado, “la gente hizo muchas escapadas por Galicia”.



Reservas con antelación

José Anca, responsable de Viajes Galitur (Rubalcava, 26 Esquina Plz. Armas), reconoce que este inicio de año está siendo muy bueno; tanto que antes de cerrar enero ya tenían cerradas dos salidas con grupos completos a Eslovenia para el mes de mayo, un hecho que es indicativo de que la gente se está moviendo y ya piensa en sus vacaciones de este año, y que el sector “empieza a ver esa luz que tanta falta nos hace”. Asegura este gestor de viajes de dilatada experiencia que lo de la última hora este año ya no va a ser tan atrayente, porque los precios ya no son los mismos, ya que el año pasado muchos aprovechaban los descuentos de última hora o las ofertas de 2x1, unos beneficios que este año no parece que vayan a darse, ya que la normalidad parece que se retoma. Así, si uno quiere aprovechar algún tipo de descuento lo mejor es hacer las reservas ahora mismo, como aseguran desde Galitur.



Con respecto al año pasado, Anca asegura que también está funcionando muy, muy bien la reserva de cruceros para verano, pero también para salir ya en estos meses de invierno. “Muchas personas apuestan por salir ahora, ya que los precios son más competitivos.



Incremento de precios

José Anca, de Viajes Galitur, explica que otro problema al que hace frente el sector en estos momentos es la importante subida de precios de algunos servicios como los transportes por carretera y los hoteles. Asegura que estos precios se han incrementado en demasía. “Yo creo que se han inflado de más y eso no ayuda a nadie”, sostiene. Asegura que las tasas aéreas, en cambio, no han variado substancialmente pero lo que ocurre con el transporte es “abusivo”. Sostiene que en Galicia un autobús para transporte de un grupo costaba sobre 320 euros al día para una distancia máxima recorrida de 300 kilómetros, mientras que la factura por ese servicio se ha incrementado ahora hasta los 500 o 550 euros, más de 200 euros. Cree que esto se debe a que la crisis del covid ha hecho desaparecer a muchas de estas empresas y que tal vez, por ello, haya que hacer frente a este sobrecoste. Explica José Anca que en Francia, el mismo servicio ha subido, pero mucho menos. “Un autocar por seis días cuesta 600 euros, mientras que en España hacemos frente a una subida de 300 euros. En el país galo el incremento ha sido solo de 100 euros más”, asevera. Así, sostiene que estas subidas de precio están siendo un poco exageradas en nuestro país.



El caso de los hoteles es similar al del transporte de viajeros, como explica Anca, quien asegura que un ejemplo de ello lo tenemos en la propia ciudad naval, donde se han llegado a pagar 180 euros por habitación y noche “cuando no hace tanto esa misma habitación se ofrecía entre 50 y 70 €”. Al final, cree que todo esto perjudica a un sector que pelea por salir de una de sus épocas más difíciles.



Otra agencia, Zafiro Tours, en Fene, también ha visto como el trabajo es constante y las reservas no cesan en este inicio de año, al que miran con optimismo. Bea Pedrós explica que la venta de cruceros está viviendo un momento muy importante. “Muchos reservan para el verano, pero también para irse ahora mismo”. En este sentido, apunta que la propuesta que tiene más tirón son las salidas por el Mediterráneo, por ser una alternativa que ofrece mejor precio, entre otras ventajas. “Se trata de otro tipo de turista, no tanto el que busca tomar el sol en la cubierta, sino el que prefiere conocer diferentes destinos en esta época del año, mucho menos masificada y que permite disfrutar de estos lugares con mucha más calma”, explica Pedrós.

Asimismo esta asesora en viajes afirma que normalmente las familias son las primeras en reservar. “En el caso de los cruceros, por ejemplo, las habitaciones cuádruples, por escasas, son las primeras que se agotan, de ahí que sea tan importante hacer la reserva cuanto antes”, apunta.



Vuelos directos

La actividad de los aeropuertos condiciona en gran medida la oferta de destinos de las agencias. En este sentido, Bea Pedrós recuerda que destinos en auge como Egipto tienen mucho que ver con el hecho de que desde Santiago haya vuelos directos durante el año. Así, ya están ofreciendo también salidas a Cabo Verde para este verano y a Eslovenia, con salidas desde Semana Santa. No obstante, también están muy pendientes de los vuelos que salen de aeropuertos relativamente próximos como Asturias o Portugal. “A la gente no le importa ir hasta Oporto o Asturias, que están relativamente cerca, a la hora de plantearse una escapada”, explica Pedrós.



En cuanto a los viajes de luna de miel, esta experta en viajes asegura que la tendencia en los últimos tiempos sigue siendo visitar Asia, bien combinando destinos o disfrutando de un solo país al completo. Así, sostiene que la mayoría de parejas sigue decantándose por estancias en Vietnam, Camboya o Tailandia, entre otras.



Cabe precisar que Zafiro Tours, que dirige Ana Rodríguez, debió cerrar sus puertas como consecuencia de la pandemia y el parón casi total del sector y abrió de nuevo sus puertas en otra localización, dejando la Avenida Marqués de Figueroa por la Estrada da Fraga, cerca del Concello fenés, donde siguen atendiendo con el mismo cariño, entusiasmo y dedicación a sus clientes.

París, Londres y capitales nacionales, destinos preferidos para las excursiones escolares

Tras dos años sin realizar excursiones en los centros educativos parece que las salidas escolares se retoman casi con normalidad este curso. Si bien es cierto que, como apunta José Anca de Viajes Galitour, “la recuperación no es del 100% ya que había colegios que hacían hasta media docena de salidas durante el curso y ahora hacen tres o cuatro, pero vamos por el buen camino”, precisó. Anca también asegura que no solo están recibiendo petición de presupuestos y propuestas para viajes de fin de curso o excursiones de centros educativos de la zona, “hasta de Madrid nos han pedido presupuestos”. Sostiene que esto se debe que a muchas agencias se han visto en la necesidad de recortar personal tras el parón de la pandemia y algunas no tienen capacidad para gestionar tantos presupuestos.



Desde Viajes Ecuador aseguran que la reserva de este tipo de viajes de estudios está yendo a muy buen ritmo y que los destinos elegidos no difieren mucho de los tradicionales. “Si hablamos de ir al extranjero, suelen decantarse por París o Londes y si hablamos de salidas nacionales, Madrid, Barcelona o Valencia siguen siendo destinos prioritarios”, explican. También es habitual que busquen destinos que ofrezcan numerosas alternativas culturales y de ocio, de ahí que las grandes capitales nacionales centren gran parte de los intereses. Visitas a parques de atracciones o temáticos también tienen gran peso a la hora de organizar este tipo de viaje.



A finales del pasado curso ya se pudo constatar un aumento de salidas para celebrar el final esccolar, que en su mayoría requerían de un corto desplazamiento, pero ya se podía intuir una ligera recuperación de este tipo de acciones que tanto gustan a los alumnos, que se vieron obligados a no poder disfrutar de salidas y viajes durante dos años.