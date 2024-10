El PSOE reclama “seriedade” en las obras de mantenimiento del centro de Ferrol

El concejal del grupo municipal socialista Julián Reina reclama “seriedade e profesionalidade” en las “escasas” obras de mantenimiento de la ciudad que se están ejecutando. Puso como ejemplo el edil del PSOE los trabajos en los viales del entorno de la plaza de España, cuyo arreglo íntegro, incluido el túnel que conecta las avenidas de Vigo y do Rei, pidieron los representantes socialistas en junio.



“Daquela”, apunta Reina, “o goberno só pensaba intervir nos viais que unen a praza do Callao coa estrada de Castela e esta coa rúa do Sol”. Pedía además que los trabajos se ejecutasen en vacaciones para evitar “molestias no inicio do curso escolar”.



Reina lamenta que la obra “nin rematase antes da volta ao cole, nin está rematada agora” y, aunque el firme se ha renovado, “non está pintado nin correctamente sinalizado que a estrada está sen pintar”, algo que, a su juicio, aumenta el “risco de accidentes” al tratarse de un vial ya de por sí estrecho. El concejal del PSOE recuerda que sigue “pendente” la reparación de los viales que conectan A Magdalena con la carretera de Castilla.