El PSOE de Ferrol reclama que el presupuesto de 2024 incluya el saneamiento de la zona rural

Días después de que se presentase el borrador de los presupuestos municipales para 2024, los contenidos todavía continúan sumando críticas de los grupos de la oposición.

El portavoz socialista Ángel Mato aludió ayer al olvido del gobierno local del compromiso adquirido con el saneamiento de la zona rural. Así, habla de que se “volva enganar os veciños e veciñas da zona rural con promesas e prazos incumpridos con respecto ao saneamento do rural, demanda histórica das asociacións de veciños da zona”.



De este modo, recuerda que en su mandato se intentó iniciar el proyecto “primeiro modificando o plan de execución concertada que ten Emafesa para inversións e aprobando as súas contas, pero o Partido Popular rexeitounas por dúas veces. Despóis o presidente da Xunta comprometera o 70% da financiación e comezar a licitación nos seis primeiros meses de 2023”. Con la llegada del nuevo gobierno local se firmó un protocolo de actuación entre Concello y Xunta y se anunció que el saneamiento estaría licitado este año.



Por eso, la presentación del borrador de presupuesto ha supuesto “unha sorpresa” para el grupo socialista al ver que no figura partida de inversiones destinada a este fin “polo que non parece que a licitación vaia ser en 2024”, indica Mato, además de recordar que el protocolo firmado no establece plazos, ni fases, ni concreción con respecto a la ejecución.



El grupo socialista reclama al PP que se fijen fechas concretas y se detalle la periodicidad de lo que se va a ejecutar de un proyecto “estratéxico e básico para a mellora da calidade de vida”, pidiendo que se dote de crédito y se comience su ejecución este año.



Asimismo, desde la formación socialista exigen que se actualice el Plan de Execución concertada que Emafesa elabora para sus inversiones, y que se actúe en las necesidades de la estación potabilizadora y en la reducción de pérdidas de agua en la traída municipal.