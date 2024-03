El PSOE pide al pleno que el corazón de A Magdalena se declare zona residencial

El grupo municipal socialista presentará en el pleno ordinario una moción para que se declaren las manzanas más céntricas del barrio de A Magdalena como zona residencial, instalando la señalización S-28 (fondo azul con imagen de casa, coche, adulto, niño y pelota). Esto no implica el corte de la circulación pero obliga a dar prioridad al peatón, que puede pasar libremente por todas las zonas. Está permitido asimismo jugar y las actividades deportivas. Los coches no pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora y no pueden estacionar, salvo en los lugares habilitados para ello.



La sección que el PSOE delimita abarca entre las calles Lugo y Arce y entre Iglesia y Sol, comprendiendo así el corazón del barrio de A Magdalena.



Los socialistas desgranan particularidades del barrio como la abundancia de centros educativos y de equipamientos culturales, su riqueza patrimonial, su uso como centro administrativo, la ubicación de un mercado y de múltiples establecimientos de hostelería y de hospedaje, la variedad de comercios, la presencia de espacios verdes o su atractivo turístico, incluyendo el Camiño Inglés.



Todo esto hace, indican, “que gran número de veciños e veciñas da nosa cidade, ademais de visitantes e, obviamente, a veciñanza do barrio, opten por transitar polas súas rúas, ben sexa para pasera, por traballo ou para realizar xestións dalgún tipo”.



Este tránsito se hace a pie en una zona con multitud de cruces y escasa visibilidad. Aunque su apuesta es por la peatonalización, proponen esta opción para al menos mejorar la seguridad de los peatones.