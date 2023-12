El BNG propone la peatonalización de A Magdalena como solución para la Zona de Bajas Emisiones

El BNG ha vuelto a reclamar la peatonalización del barrio de A Magdalena como una medida que, además de los beneficios medioambientales y de calidad de vida, permitirá establecer una Zona de Bajas Emisiones, tal y como exige la ley, sin asumir costes extra para la ciudadanía. Su portavoz, Iván Rivas, hace referencia a la investigación abierta por el Defensor del Pueblo a 33 ciudades que están obligadas a definir estos espacios con bajas emisiones de gases, entre las que figura Ferrol.



Rivas considera “preocupante a pasividade do goberno municipal, que expón a cidade a ser sancionada”. La Ley de cambio climático y sus regulaciones posteriores establecen que en esas ZBE se prohíbe entrar y circular a vehículos sin distintivo ambiental CERO, ECO o C, o bien se establece un peaje para pasar por ciertas zonas. El modelo que defiende el BNG no supone una carga económica con una nueva tasa y tampoco discrimina, explican, a quienes no cuentan con el vehículo adecuado.

Camino inexorable



“Existe a alternativa de desenvolver un urbanismo sustentábel e equitativo, unha alternativa que promove a redución dos tráficos innecesarios para o funcionamento da cidade, que trae consigo outras vantaxes como a ampliación do espazo público para as persoas, a redución da sinistralidade e mesmo que facilita a autonomía dos menores”, explican desde el BNG.



Esa alternativa es la peatonalización de A Magdalena. “O camiño para recuperar as rúas para as persoas é un percurso inexorable que cidades como Pontevedra levan anos recorrendo e que Ferrol é incapaz de iniciar”.