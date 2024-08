El PSOE de Ferrol propone la recuperación del convenio provincial para los desbroces

A comienzos del presente mes de agosto, el gobierno local de Ferrol informó de que, por una serie de circunstancias, las labores de desbroce en el término municipal habían quedado temporalmente paralizadas. Al parecer, pese a comenzar el proceso de licitación el pasado diciembre, la denuncia de una de las compañías no seleccionadas primero y la renuncia de la adjudicataria más adelante echó al traste las previsiones del Concello.



Así, si bien se trató de una situación excepcional, los grupos de la oposición, principalmente el PSOE, afearon al gobierno local esta coyuntura, dado que el ejecutivo de Rey Varela desechó en su momento el convenio que se había negociado con la Diputación durante el anterior mandato para realizar estas labores con medios provinciales. De este modo, a la espera de que el Consistorio aporte nueva información sobre el estado del contrato, los socialistas volvieron a solicitar al Concello que reconsidere su rechazo al mencionado acuerdo.



“José Manuel Rey Varela decidiu desbotar un procedemento que estaba a piques de formalizarse por parte do goberno presidido por Ángel Mato e que xa se utilizara no ano 2022 para prestar un servizo que foi recoñecido e valorado pola totalidade da representación do rural”, apuntó el PSOE ferrolano por medio de un comunicado.

Revisionismo

En este sentido, el edil socialista Julián Reina criticó el “revisionismo” del actual ejecutivo, en referencia a la “renuncia” de este acuerdo y, durante la campaña de 2023, a una contratación de emergencia “que finalmente non foi admitida pola intervención municipal, dando como resultado un informe desfavorable” en la licitación. En lo que respecta a la temporada actual, Reina incidió en que el nuevo procedimiento “tampouco deu bo resultado, asinándose o contrato o pasado 19 de xullo, data na que os desbroces xa tiñan que estar rematados”.



Cabe recordar que, tras la formalización del encargo, las previsiones eran de comenzar las labores una semana después, pero la adjudicataria, Jardincelas, se declaró “incapaz” de acometerlas. Si bien el gobierno local no se ha pronunciado sobre los motivos de esta renuncia, desde la Agrupación de Veciños do Rural se señaló a problemas financieros –la propia compañía admitió que había retrasos en los salarios de sus empleados por el impago de estos trabajos por parte de los Concellos de Culleredo y Cambre, que le adeudan un millón de euros–.



En cualquier caso, los socialistas ferrolanos instan al alcalde a “recoñecer o seu erro e rectifique recuperando o servizo” acordado con la Diputación. Del mismo modo, teniendo en cuenta la fecha actual, proponen que se realicen unos desbroces más amplios por todo el rural.