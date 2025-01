Protesta del alumnado de la Náutico-Pesquera por la comida

El alumnado de la Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol protestó ayer por lo que considera un servicio de comedor “deficiente” y para poner de manifiesto su rechazo al “castigo” del centro del pasado martes por no clasificar correctamente los desperdicios y los cubiertos de las bandejas en las que se sirve la comida. “Nos dejaron sin desayuno”, explicaron, por lo que exigen “disculpas”, pues, sostienen, “es un trabajo que no nos corresponde hacer”.



Los estudiantes piden “que se dé un buen servicio, que las dietas sean equilibradas y que la cena se prepare por las noches”, si bien en la relación de mejoras trasladada a la dirección del centro se reclama que la comida se sirva “a una temperatura adecuada, sin recalentar”, que haya cena los viernes, variedad en los menús, desayuno con proteína todos los días, modificar el horario de las cenas para las 20.30 o 21.00 horas y, además, “un trato adecuado por parte del equipo de cocina hacia usuarios y responsables”.



En cuanto a la residencia, el alumnado pide que se le permita pernoctar festivos y fines de semana, calefacción en todas las habitaciones, un microondas en una zona común y zona para poder dejar el material deportivo.



Respuesta de la CIG

Al paso de estas manifestaciones salió la CIG, que a través de la federación de Administracións Públicas de la comarca de Ferrol, expresó su apoyo y solidaridad con las trabajadoras de cocina de la escuela “polas actuacións que tiveron que soportar por parte do alumnado no día de hoxe: folga, caceroladas e escraches nas que eran acusadas falsamente de non realizar con profesionalidade o seu traballo”.



El sindicato señala que las empleadas sufrieron una “situación de estrés laboral insoportable” y una “falta de apoio por parte da equipa directiva e pola propia Consellería, que permitiron que o seu persoal tivera que padecer este acoso cando eran sabedores do que ía acontecer e non fixeron nada para evitalo”.



Para la CIG, lo ocurrido es “tan inverosímil que nos fai reflexionar se esta situación non sería permitida e incentivada por parte de alguén con responsabilidades de xestión, instrumentalizando ao alumnado para outros obxectivos”. Así, la central nacionalista subraya que “nunca permitiremos que se intente criminalizar ao eslabón máis feble da cadea laboral do que son responsabilidades de xestión e organización que lle corresponden a propia Administración”.



En ese sentido, apuntan que llevan tiempo “denunciando a situación do persoal de cociña e as presións para que asuman máis traballo e funcións que non lles corresponden. Que alguén da Consellería do Mar nos explique como pretenden que se dea o xantar e a cea se só hai unha cociñeira en quenda de mañá”.