Primer día en las escuelas infantiles de la red pública

La oferta para las escuelas infantiles, que abarcan desde los 0 a los 3 años, es gratuita tanto en en escuelas públicas como privadas o de iniciativa social desde el curso 2022-2023 en la comunidad gallega. De hecho, Galicia fue la primera autonomía en ofrecer educación infantil de 0 a 3 años de forma gratuita.



Este pasado viernes, dia 6, los más pequeños de la casa comenzaban el curso escolar en este tramo de edad y Ferrol, concretamente la Escuela Infantil de Catabois, fue el lugar elegido por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para, acompañada del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, inaugurar un nuevo curso escolar, que, como recordó la representante de la Xunta de Galicia, sigue siendo gratuito para las más de 32.000 familias gallegas que se pueden beneficiar de la medida autonómica.



Pese a tratarse a la jornada de vuelta al cole o, en muchos de los casos de las escuelas infantiles, entrar a formar parte por primera vez del sistema educativo, la conselleira y el alcalde pudieron ver cómo los pequeños realizaban actividades lúdicas en este primer día y comenzaban así la socialización que los acompañará durante toda su formación.



El regidor local, José Manuel Rey, agradeció a la titular autonómica que escogiese uno de los centros de la ciudad como lugar para inaugurar el nuevo curso de los más pequeños e hizo hincapié en que “queremos que Ferrol sexa o mellor lugar para vivir e tamén para ter nenos”.



El alcalde puso el acento en que la ciudad tiene una “magnífica” red de escuelas infantiles y “aquí reciben o mellor trato para a súa educación e polo tanto, para o seu futuro”.



Por su parte, la conselleira apuntó a la escuela de Catabois como “lugar idóneo” para dar comienzo al curso de las escuelas infantiles de Galicia, en las que los pequeños “están ben coidados e reciben a mellor educación e formación”.



Fabiola García aseguró en esta visita que la Xunta destina más de 60 millones de euros de fondos autonómicos a la gratuidad de las escuelas durante este curso, lo que se traduce en un ahorro “de máis de 3.000 euros por fillo”. Recordó, además, que aunque este es ya el tercer curso en el que no se paga matrícula en ninguna de las escuelas, sean públicas o no, Galicia continúa siendo la única de las comunidades autónomas que ofrece el servicio gratuito “oito horas diarias de atención educativa de balde durante once meses ao ano”, resaltó la responsable de Política Social.



Este hecho influye además en que Galicia continúe estando entre las comunidades que lidera la escolarización en el tramo de 0 a 3 años. En este sentido, cabe destacar que la tasa de matriculación, como explicó ayer Fabiola García en Ferrol, se aproxime al 60% en el primer ciclo de Educación Infantil.

En la ciudad naval, además de la oferta privada de escuelas infantiles, hay dos de la Axencia Galega de Servizos Sociais: la visitada ayer, de Catabois, y Virxe de Chamorro y dos escuelas Galiña Azul, en Caranza y Esteiro, además de las de la comarca que se reparten por Ares, Cedeira, Fene –una en Barallobre y otra en Perlío–, Narón y Ortigueira.