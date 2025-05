El Primeiro de Maio convoca a más de 2.500 personas en las dos manifestaciones de Ferrol

Más de 2.500 personas han salido este mediodía a la calle en Ferrol para participar en las dos manifestaciones que organizaron, por un lado, CCOO y UGT, y, por el otro, la CIG con motivo del Día Internacional da Clase Obreira. Las marchas, que salieron de O Inferniño y de Esteiro, respectivamente, no se cruzaron, pero sí pasaron muy cerca y, de hecho, coincidieron en Armas, la de Comisiones y UGT entrando por María y Terra y la nacionalista por la calle Real antes de girar en Terra y dirigirse al Cantón, donde concluyó.

Muchas de las consignas que se corearon fueron idénticas en una y otra manifestación. Las guerras, tanto las físicas, como Ucrania y Palestina, y las económicas, con los aranceles de Trump a la cabeza, estuvieron presentes en los discursos de los tres secretarios comarcales que tomaron la palabra, pero también abordaron otros temas del debate político como la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios y, en general, en la idea de que "os dereitos hai que defendelos".

El secretario de CCOO, José Hurtado, incidió en la importancia de "movilizar a los trabajadores y trabajadoras para no perder los derechos que tenemos y abrir puertas". Así, recordó que "estamos trabajando para conseguir la reducción de la jornada a 37,5 horas, avanzar en igualdad y mejorar la salud laboral y el acceso a la vivienda". Hurtado se refirió también a los avances en el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "con el objetivo de confluir con Europa" y subrayó que lo más importante es que los derechos "se universalicen y no dependan de la empresa de turno para tener un salario digno".

José Ángel Ventureira, secretario de UGT, lamentó que no haya podido organizarse una manifestación conjunta. "Para mí, lo más importante es la unidad y movilizarnos por separado no me parece bien porque estamos dividiendo las ideas de los trabajadores: en un día como el Primeiro de Maio el sindicalismo debería olvidarse de colores y apoyáramos al trabajador". En esa línea, afirmó que "nuestra obligación es seguir consiguiendo derechos, mantener lo que nuestros mayores consiguieron e inculcarle a la juventud que hay que seguir luchando, que esta guerra no se ganó y que va a ser para toda la vida".

La marcha de la CIG salió de Esteiro y finalizó en el Cantón I D. Alexandre

En el Cantón, en el Palco de la Música, Manel Grandal dio su último discurso como secretario comarcal de la CIG. Antes de dirigirse a afiliados y simpatizantes, Grandal mostró su apoyo a los trabajadores del grupo Yáñez y a las "compañeiras que se dedican aos coidados e axuda no fogar, especialmente ás das residencias que están negociando o seu convenio colectivo".

El portavoz de la CIG aludió a las "maiorías sociais" que salen a la calle "na demanda de dereitos laborais e sociais e para defender os servizos públicos, pero tamén para expresar o noso máis enérxico rexeitamento ás guerras imperialistas e á militarización da sociedade". En ese sentido, cargó contra el Estado y la Unión Europa porque "no canto de liderar unha aposta pola paz, amósanse submisos aos ditados e intereses dos Estados Unidos e a OTAN, que consisten en defender os intereses das súas grandes empresas". Además, se dirigió a "aqueles que presumen de exercer de gobernos de esquerda" que la izquierda "ou é antiimperialista e antibelicista ou non é esquerda".