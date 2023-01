El PP respalda las protestas de la biblioteca y califica la situación actual de “surrealista”

El grupo municipal del PP de Ferrol insta al gobierno local a solucionar de inmediato la falta de personal en la biblioteca, que impide que se preste el servicio habitual, estando cerrada por las tardes. La concejala Maica García acusa al ejecutivo de una “desidia que no tiene límites” y explica que esta “situación surrealista es una consecuencia más de no tener presupuestos, ya que no se puede dotar de nuevas plazas para cubirr las necesidades de personal”.



García recuerda que desde el pasado 2 de enero la biblioteca solo cuenta con cuatro personas de atención al público y dos técnicos, al finalizar el 31 el contrato de cuatro auxiliares administrativos por acumulación de tareas. “Sin personal es imposible poder abrir en horario de mañana y de tarde y ofrecer este servicio básico y fundamental, sobre todo ahora, cuando los universitarios están en época de exámenes”.



El PP entiende que a los trabajadores no les queda más remedio que optar por los paros para reivindicar mejoras laborales y apoyan sus movilizaciones –el 23 de enero, a las seis de la tarde–. “Cuentan con nuestro apoyo y nos sumamos a su reivindicación de un servicio de calidad, con un horario de mañana y de tarde que cubra las necesidades de los ferrolanos”, concluye.

Recogida de firmas

La recogida de firmas en Change.org para cambiar la situación que vive la biblioteca de Ferrol desde principios de año superaba a última hora de la tarde de este viernes las 1.100 firmas y continúa obteniendo difusión a través de redes sociales.

En el texto de esta iniciativa se recuerda que una biblioteca periférica como la de Caranza permanece cerrada desde 2019. Además, también se desmanteló la del Inferniño por su proximidad con la central.