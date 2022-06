El PP reclama al pleno que se avance en la accesibilidad de los parques infantiles

El Partido Popular presentará al pleno de este jueves una moción en la que reclama al gobierno local que cumpla con la normativa de accesibilidad en los parques infantiles. Recoge las peticiones de las asociaciones ASCM y Diversidad Funcional para, progresivamente, incorporar la nueva normativa de accesibilidad en espacios públicos urbanos aprobada este 2022 y publicada en el BOE. “Con esta moción lo que queremos es garantizar el derecho de todos los niños y niñas al juego, ya que contribuye a la estimulación, desarrollo, superación personal y a todas las facetas de desarrollo físico, psíquico, afectivas y sociales”, explicó ayer en rueda de prensa la concejala Rosa Martínez, que estuvo acompañada por Javier Rodríguez del Río, de la asociación ASCM.



La nueva normativa tiene un apartado específico para los parques infantiles que recoge, entre otras características, que al menos uno de cada cinco aparatos tiene que estar adaptado a personas con discapacidad. Las reivindicaciones de ASCM y Diversidad Funcional apuntan también a los accesos y al disfrute de los parques, que en ocasiones se ven dificultados por bordillos y otras barreras arquitectónicas. “Las asociaciones no solo se fijan en los aparatos sino en que los parques que están alrededor tengan elementos accesibles, como las mesas y los bancos. Por ejemplo, en los parques de Esteiro o en la avenida del Mar se han instalado mesas de estilo canadiense que no son accesibles”, explica la concejala. También llama la atención sobre la necesidad de colocar pictogramas y paneles que ayuden a los niños y niñas con discapacidad intelectual.



“En Ferrol, a día de hoy, no solo no hay ningún parque que tenga un juego que pueda ser adaptado para un niño con problemas de movilidad sino que muchos no tienen ni accesibilidad al propio parque, con lo cual se vulneran los derechos de los niños y niñas de nuestra ciudad”, explica la representante popular. “Proponemos que el dinero que se está invirtiendo en la mejora de cierres y aparatos incluya ir adaptando poco a poco los parques infantiles a la nueva normativa”.