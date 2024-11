El PP de Ferrol y el de Lugo, hermanados también en su demanda de un tren de calidad

El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, compareció en la mañana de ayer junto con su homóloga en la provincia de Lugo, Elena Candia, y el dirigente del PP de A Coruña y conselleiro de Vicepresidencia, Diego Calvo, arropados a su vez por el portavoz de la formación en el Parlamento, Miguel Tellado, para reclamar inversiones para la modernización de la línea ferroviaria.



Rey Varela recordó que se trata de un tema estratégico para el Norte de Galicia que afecta a Ferrol y Lugo, que se unen ahora para no quedar fuera de la alta velocidad.

“cuando hablamos de algo más de tres horas entre A Coruña y Madrid, sobra decir que si unir los 60 kilómetros que separan Ferrol de A Coruña son una hora y veinte minutos, y con muy pocas frecuencias, estamos ante un servicio más propio del siglo IXX que del XIX, por eso consideramos que estamos ante uno de los grandes temas estratégicos para Galicia y Ferrol”.

Rey añadió que “no queremos perder este tren, aquí hemos sido testigos de lo que supuso el retraso de más de veinte años con la autopista para el desarrollo del territorio, para oportunidades laborales, para fijar población y ahora llevamos seis años del gobierno de Pedro Sánchez y no se ha invertido ni un solo euro para la modernización de esta línea. Y por eso estamos aquí unidos tras la moción que se aprobó de forma unánime en el Parlamento y por eso vamos a llevar esta cuestión también al Congreso y al Senado para que todos podamos unirmos: tejido social, económico e incluso el político, para que se vea una realidad en un horizonte razonable con una conexión del siglo XXI”.



Por su parte, Elena Candia suscribió las palabras de Rey Varela y recordó que Lugo y Ferrol están hermanados. “Van cumprir case un cuarto de século hermanados e neste caso temos un reto que compartimos integramente. Hai unha unidade política, así o manifestou o Concello e a Deputación de Lugo e así se reiterou no Parlamento de Galicia... pero non queremos que quede nunha mera declaración de intencións e faremos un seguimento co apoio da iniciativa social e empresarial. Ese é o compromiso do PP e non imos parar ata acadalo”, dijo.



En la misma línea se manifestó Diego Calvo, conselleiro de Presidencia –área en la que se integró la Dirección Xeral de Mobilidade– y presidente del PP provincial, quien expresó que se ha visto que hay unanimidad entre los partidos políticos para demandar el AVE. “Tamén hai unanimidade nas votacións pero logo non se trasladan á hora de facer orzamentos ou poñer en marcha iniciativas”, dijo. Éste afirmó que “temos reclamado frente ao Ministerio e o comisionado do Corredor Atlántico que o AVE ten que chegar a Galicia, era o compromiso que había”, afirmó, al tiempo que añadió que en Lugo “o ministro xa dixo que o AVE non vai chegar, que o que se vai habilitar son lanzadeiras desde Lugo cara Ourense, e iso preocúpanos porque é un incumprimento do que se tiña aprobado desde hai anos”. Así, explicó que “nós imos ter remadada xa a inermodal de Lugo pero o AVE no chega nin de broma”.



El conselleiro de Vicepresidencia afirmó que el caso de Ferrol, “é aínda peor, xa que estamos ante a única cidade de Galicia na que non se ten asinado o convenio para falar desa desexada intermodal”.

Además, añadió que la Xunta en sus presupuestos lleva años reservando una partida para acometer la parte que les tocaría de esa intervención. Se trata, dijo, “dunha intermodal sinxela”, ya que ambas estaciones están muy próximas entre sí. Calvo lamentó que hasta la fecha no tengan noticias de la intermodal ni de otras inversiones importantes. El conselleiro explicó que “a inclusión de Ferrol no Corredor Atlántico, xunto coa conexión do porto coa estación, tamén axudaría a mellorar a competitividade”. El titular de Mobilidade reveló que “desde a Xunta temos solicitado ao Ministerio que nos remita unha planificación real e ao detalle do seu Plan Director do Corredor Atlántico, que non recibimos ata o de agora”.

El PP recuerda que Ferrol y Lugo están en la red global que tendría que estar finalizada en 2050 en lugar de la red básica del Corredor Atlántico de Mercancías, que lo estará en 2030. Para contar con una red del siglo XXI y finalizar el Eje Atlántico hasta Lisboa es necesario, dicen, modernizar la conexión entre Ferrol y A Coruña, y Ferrol-Ribadeo, no solo para comunicar las comarcas de A Mariña, Ortegal y Ferrol, también para la conexión con otras Comunidades.

Tellado se refiere a la estación de tren de Ferrol como un servicio “fantasma”, sin usuarios

Durante su intervención ante los medios, el portavoz del grupo parlamentario del PP, Miguel Tellado, lamentó que Adif no permitiera a la prensa situarse dentro de las instalaciones.

“Ellos sabrán el motivo, probablemente para que no se vea que el servicio ferroviario en Ferrol es francamente deficiente. Creo que no nos han dejado acceder al interior para que los medios no pudiesen comprobar que esta es una estación fantasma, una estación vacía porque ir en tren de Ferrol a Coruña lleva el doble de tiempo que por carretera”.

Así, añadió que a “Pedro Sánchez ya no le valen las excusas porque lleva gobernando seis años y el AVE a Ferrol y Lugo sigue abandonado durante esos seis años y, Yolanda Díaz, que creo que era de Ferrol, algo podrá decir en el Congreso de ministros sobre esta reivindicación”, aseveró.



Tellado también aludió al hecho de que “Galicia cuenta con siete ciudades, por lo tanto mientras la alta velocidad no llegue a Ferrol y Lugo no podremos decir que Galicia está conectada”, afirmó.



También señaló que “vamos a registrar una iniciativa en el Congreso y el Senado, aquí la defenderá José Manuel Rey, en los mismos términos que se aprobó por unanimidad en Galicia, y vamos a ver si entonces tiene los mismos apoyos y el mismo compromiso que tuvo aquí”, explicó.



Tellado recordó que “Galicia tiene un déficit histórico de infraestructuras y el Gobierno de España tiene la obligación de resolverlo para que nuestra Comunidad tenga una vertebración completa por la alta velocidad como tienen otros territorios”, dijo.



Aseguró también que van “a trabajar en el ámbito institucional para lograr que se revierta la situación y que el AVE, al fin, pueda ser una realidad para Ferrol y Lugo”. También añadió que “viendo el motivo del Supremo para investigar al Ministerio de Ábalos podemos saber las razones de toda esta demora. Desde luego, las pretensiones de Sánchez no eran traer el AVE al noroeste peninsular”, denunció.