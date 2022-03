El PP denuncia que se celebran menos del 50% de las comisiones

Desde que el ejecutivo socialista está al frente del gobierno local, más de un 50% de las comisiones informativas, con una periodicidad pautada al inicio del mandato, no se han celebrado. Así lo denuncia el grupo municipal del PP, a través de su portavoz adjunto Javier Díaz, que asegura que en 2019 ese incumplimiento fue del 50%, de un 43% en 2020; de un 52% en 2021; y, en lo que va de año asciende ya al 53% de las comisiones que no se han celebrado en estos dos meses y pico.



Este incumplimiento demuestra, para los populares, “una actitud indolente y obstruccionista de Mato, que demuestra por una parte la falta de transparencia pero también que es un gobierno que no tiene proyecto de ciudad y que trabaja a golpe de improvisación”, explica Díaz Mosquera.



Entre las áreas más “incumplidoras”, el portavoz adjunto del grupo municipal del PP destaca la de Cultura, el área que dirige el edil Antonio Golpe y que alcanza, según los porcentajes facilitados por el grupo de la oposición, el 71% de comisiones no celebradas. La comisión de Facenda, que preside la concejala Mayte Deus, no se celebró el 66% de las veces que debería en su periodicidad semanal y las de Benestar Social, presididas por la edil Eva Martínez, alcanzan un incumplimiento del 46%, según apuntó ayer el Javier Díaz.



Esta disminución de reuniones informativas con respecto a las pautadas al inicio del mandato reflejan, a juicio de los populares, “falta de trabajo interno y de compromiso externo que se percibe en un abandono de la ciudad”.



Además, el PP asegura que hay una falta de transparencia total en cuanto a la publicación del orden del día de las comisiones y de las actas de las mismas, que no se hacen públicas a través de la página web del Concello.



“Es una constante desde el inicio del mandato donde las áreas de Hacienda, Urbanismo y Bienestar son las que menos órdenes del día y actas publican en la página web incumpliendo el criterio de transparencia”, apunta Javier Díaz que cuantifica en 76 actas y 52 órdenes del día las que no se han publicado, desde que el PSOE empezó a gobernar.



Por eso, desde el grupo municipal del PP reclaman al ejecutivo local que el alcalde, Ángel Mato, “cumpla con sus obligaciones y celebre de forma puntual las comisiones estipuladas y dé cuenta a los ferrolanos a través de la web institucional de los temas que se tratan, tanto de las actas de las mismas como previamente del orden del día".