La plantilla de Mainfer advierte de nuevas movilizaciones al no contemplarse la subrogación

El personal de la empresa de limpieza especializada Mainfer, tradicionalmente empleado para el saneamiento de instalaciones y buques de nueva construcción en Navantia Ferrol, advirtió esta mañana de que celebrarán en los próximos días diversos actos de protesta ante la negativa del grupo naval de contemplar su subrogación en el futuro contrato de las dos primeras unidades de la serie de fragatas F-110.



En una rueda de prensa celebrada a las puertas del astillero ferrolano, el secretario de industria de CCOO Galicia, Víctor Ledo, explicó que “ya se está avanzando en la licitación” del mencionado contrato, que tendrá una duración de 72 meses y cuenta con una dotación de 4,5 millones de euros –una cantidad “insuficiente” a juicio del representante–. “Sabíamos que había tres ofertantes, porque era un proceso negociado”, señaló Ledo, avanzando que el primero de ellos, Acciona, ya fue descartado tras presentar una propuesta de más del doble del precio de licitación, lo que dejaría a Mainfer –actual concesionario de estos servicios y que obtuvo la mejor calificación técnica, pero con un coste “argumentado” por encima del límite– y Eulen.



Así, Ledo avanzó que la elección se hará oficial a finales de mes y que todo apunta a que será esta última la nueva adjudicataria. El problema, como ya señaló el colectivo en una rueda de prensa a comienzos del mes de mayo, es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rechazó la petición de CCOO de que el contrato contemplase, en caso de ser seleccionada Eulen, la subrogación de los trabajadores de Mainfer como ya sucedió en anteriores licitaciones.



De igual modo, el representante sindical hizo hincapié en que la mencionada firma había sido condenada recientemente a no poder optar a ningún contrato público de seguridad y que, a día de hoy, no cumple con buena parte de sus labores dentro del astillero –criticando además que no ha habido repercusiones por ello–.



Asimismo, Ledo recordó que se trata de una plantilla pequeña, por lo que la subrogación no supondría un problema, con una experiencia media de más de 20 años, pero a la vez de trabajadores veteranos, lo que los pondría en serios problemas de perder su empleo. A eso habría que sumar el hecho de que, a raíz de la pandemia y los diferentes ERTEs que los profesionales han tenido que enfrentar, a día de hoy apenas contarían con prestación de desempleo.



Al trasladar esto a la Dirección de Navantia, señaló el secretario, se les transmitió que se intentaría buscar una solución para el colectivo pero, lamentablemente, diez días después continúan sin obtener respuesta. De este modo, ante esta incertidumbre la parte social ha tomado la determinación de aumentar las “medidas de presión”, anunciando que en un día no detallado de la próxima semana se celebrará un piquete a las puertas de la factoría y que se contemplan más acciones reivindicativas.