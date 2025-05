La planta de Valogreene entrará en funcionamiento en verano de 2026

La planta que Valogreene, la sociedad constituida por la ferrolana Recinor y la ilicitana Greene, construye en el polígono de As Somozas, entrará en funcionamiento en verano de 2026. El director comercial de esta última firma, Jesús Martínez, asegura que la obra civil está cumpliendo los plazos previstos y que en poco más de un año podrá comenzar la actividad en la instalación en la que se invierten más de 33 millones.



La nave tendrá capacidad para tratar 40.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos de la fracción rechazo. “Hay una parte de materiales reciclables que el gestor puede recuperar, pero los que no lo son de manera mecánica acaban en un vertedero: este es el tipo de material al que nosotros nos enfocamos”, apunta, “es decir, materiales que tienen tal mezcla de diferentes tipos de materiales –plástico, celulosa, papel o cartón, por ejemplo– que ya que no te permiten una separación por medios mecánicos”.

En la planta, que empleará a 25 personas e, indirectamente, a otras 40, se aplicará a estos materiales un proceso térmico para descomponerlos y convertirlos en un bioaceite que se comercializará con el nombre de Agnoil. Se trata, apunta Martínez, de una mezcla de polímeros e hidrocarburos y de poliolefinas –un precursor del plástico– que, tras un proceso de refinado, da lugar a los denominados plásticos de segunda generación.



De este aceite se producirán entre 10.000 y 12.000 toneladas anuales, pero no será el único producto que salga de la planta del polígono industrial de As Somozas, pues también se prevé la fabricación de entre 4.000 y 6.000 toneladas de biochar, una especie de carbón vegetal.