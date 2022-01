Pilar Freire | “Ferrol es única en reunir todo el modernismo en el centro de la ciudad”

El Concello puso este año en marcha numerosas iniciativas para resaltar la figura de Rodolfo Ucha, un programa que tendrá continuidad en 2022 cuando se celebra el 140º aniversario de su nacimiento. Pilar Freire Rodríguez es la autora del estudio que ha dado pie a rutas, guías y otras iniciativas, partiendo de la rigurosidad.

















¿Qué finalidad tiene el estudio que se le encargó sobre la figura de Ucha?

La idea era poner un poco de orden en todo lo que es la obra de Ucha, no solo la modernista sino la que se considera neoeclecticista, para no meter todo en el mismo saco, cuando no solo es modernista. También se deshicieron algunos errores, con la ayuda de los archivos. Era importante poner el énfasis en la parte didáctica porque hay muchos trabajos pero demasiado técnicos. También se quiso marcar unas rutas para que quienes las guíen sepan discernir bien los subestilos, de forma práctica, cómoda y didáctica.



Los ferrolanos conviven con la obra de Ucha a diario, pero ¿la conocen realmente?

Es muy relativo. Conocemos a la figura, a la familia y que su obra está presente, pero de ahí a que conozcamos el modernismo, sus características, por qué se produce en ese momento concreto y en la ciudad de Ferrol, etc,, hay un paso. Pensamos que los mejores guías para la ciudad son los propios ferrolanos, por eso si lo conocemos bien es mejor para todos.



En el recorrido para elaborar el trabajo, ¿se llevó alguna sorpresa, descubrió algo de Ucha que desconociese?

Sí, por ejemplo en las denominaciones de los edificios. La conocida como Casa Grandal es en realidad Granda, lo descubrimos cruzando datos en el archivo. Es una nimiedad pero constata que vamos repitiendo errores. También a la Casa Munduate, ahora le hemos puesto Alberto Munduate, porque Alberto no es nombre, es apellido y el Munduate ya se ha perdido en la familia.



¿Cómo se convierte Ferrol en una ciudad con tantos ejemplos de modernismo tan concentrados en poco espacio?

La particularidad de Ucha es que trabajó casi todo el tiempo en Ferrol. Fue una persona muy longeva y desarrolló su labor profesional durante décadas en la ciudad. Eso lo convierte en una figura esencial. Como arquitecto municipal estuvo un tiempo, pero como privado intervino en tantas edificaciones que casi sería imposible conocerlas todas. Se da la circunstancia de que tuvo comitentes que tenían el gusto de hacer ese tipo de edificios pero también las posibilidades económicas.

Él era una persona muy talentosa y ese gen permanece en la familia, como Lucila. La mayor parte de los edificios modernistas están juntos, se pueden visitar a pie y es un caso particular en las ciudades con edificios modernistas que no se pueden recorrer de un solo paseo.



Se ha creado una nueva ruta modernista, ¿qué la diferencia de las anteriores?

Hay un montón de edificios que metíamos como modernistas pero que van más allá, son más conservadores, es un estilo ecléctico, que mezcla características, por acomodarlos al gusto general. Es fácil rastrear el neoeclecticismo en Ferrol porque casi todo está en edificios de uso público. En ellos era quizás más necesario ser menos caprichoso como era el modernismo y ser más atemperado y acordaticio al gusto general. Un ejemplo es el Casino, que siempre lo vemos como modernista –tiene muchas características– pero no es exacto. El Banco Coruña –lo que hoy es el Bla-Bla– también es neoecléctico. Sin embargo, no desmerecen en absoluto. Es necesario ver cómo se van modificando los estilos y me parecía interesante ver esa evolución.



El modernismo no solo se puede ver en el continente de los edificios sino también en el contenido. ¿Es lo habitual?

En alguna obra, como la capilla de la Merced, trabajaron muchas manos. El modernismo tiene la capacidad de que no solo se crea un estuche sino que todo el interior se estudiaba al detalle y trabajaban fundidores, pintores, vidrieros... con nombres tan cononocidos como Díaz Baliño o incluso con vidrieras encargadas a París, como las del Casino.



¿Se salda una deuda con este arquitecto con los actos dedicados en estos dos años?

Sí, esa deuda existía porque todos hemos valorado su figura global pero esto era necesario. La particularidad es que no es ferrolano, pero se queda aquí y es el arquitecto que hace prácticamente todas las obras modernistas de Ferrol. Su legado es, junto al neoclasicismo, lo más importante en arquitectura de la ciudad.