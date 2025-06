Una petición de apoyo a un vecino de Ferrol con movilidad reducida alcanza 53.000 firmas

El ferrolano Mario Becerra, modelo y “tiktoker” que sufre espina bífida y que en 2023 se hizo viral tras publicar un vídeo en el que mostraba las dificultades que tenía para acceder a su domicilio, presentará hoy en el Concello las 53.791 firmas conseguidas hasta el momento para solicitar una vivienda accesible gracias a una petición de la plataforma Change.org. Fue su vecina Cecilia Rodríguez, que también tiene movilidad reducida, quien impulsó esta iniciativa tras conocer a este jóven a través de las redes sociales.



“Todo comenzó cuando vi un vídeo de Mario. Ni siquiera nos estábamos siguiendo, pero me saltó en Instagram”, relata Rodríguez, explicando que “como soy paciente de enfermedades raras tengo una experiencia bastante larga en las limitaciones que nos pone toda la vida”. A raíz de esta grabación, detalla, “me puse en contacto con él y le propuse la recaudación de firmas”. En este sentido, Cecilia se muestra “contenta y sorprendida” por la gran y rápida respuesta que ha tenido esta petición, lanzada hace apenas dos meses.



Por su parte, Mario Becerra, que entregará las firmas a las doce del mediodía y mantendrá un encuentro con el alcalde, José Manuel Rey, una hora más tarde –en la que participará Cecilia de forma telemática–, explicó que todo comenzó con el mencionado vídeo de 2023. Gracias a esta grabación, relata, los medios de comunicación se hicieron eco de su situación, lo que desembocó en una entrevista, a petición propia, con el regidor ferrolano. “Todo esto acabó en una reunión con él en la que me dijo que me iba a contactar la concejala, pero al final no me llamó nadie”, lamenta. “Yo seguí dando visibilidad al tema del edificio y ya en 2025 conocí a Cecilia, que me dio la idea de hacer un ‘Change’”, relata, apuntando que le ayudó a poner en marcha la petición.