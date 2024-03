Las personas con síndrome de Down reivindican su derecho a trabajar

Cerca del 95% de las personas con síndrome de Down no tienen trabajo. Es una tasa que dificulta la inclusión y la vida autónoma y que responde a barreras y prejuicios en los ámbitos formativo y laboral que pueden ser salvadas. “ExtraCapacitados” es el título de la campaña con la que las asociaciones de todo el país celebraron este jueves el Día Mundial del Síndrome de Down. Ferrol se convirtió en la capital gallega, con un acto central que se llevó a cabo en el teatro Jofre y que coincide con el 30 aniversario de Teima. Intervinieron diversas autoridades locales, provinciales y autonómicas y se entregaron los IX Premios Down Galicia, también con marcado carácter local. Los recibieron Xoana Balado, profesional de la atención temprana en el área de Ferrolterra recientemente jubilada, y el Centro Municipal de Emprego, por sus programas y formaciones en los que cuentan siempre con Teima.



Seis personas leyeron el Manifiesto por la promoción de la autonomía personal, haciendo hincapié en la igualdad de oportunidades. “Queremos que las personas que se dedican a la política hablen sobre esto: existimos. Hay discapacidad intelectual y síndrome de Down. Que hagan medidas para que podamos acceder a la educación, al empleo y a tener una vida mejor”.



La presidenta de Teima Down Ferrol, Patricia Serantes, resaltó el recorrido de la entidad y denunció la exclusión a las personas con esta alteración genética. “En ningún sitio está escrito que nacer con un cromosoma de más implique una futura exclusión en la escuela, en el trabajo o en el ocio”.

El presidente de la federación gallega, Delmiro Prieto, puso el énfasis en la educación para avanzar en una inclusión laboral exitosa. “Las entidades Down seguirán demandando, sin descanso, una educación inclusiva hasta que sea una realidad”.

Xoana Balado recoge su premio en la gala del Jofre I JORGE MEIS



“Todos debemos poder acceder a un posto de traballo en función das nosas diferentes capacidades sen que ningunha delas sexa excluínte polo mero feito de estar tipificada ou considerada como discapacidade ou síndrome”, reclamó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. Felicitó a la Federación Down Galicia por su trabajo diario y a las entidades sociales de la ciudad y gallegas. “As súas directivas, colaboradores e socios son os heroes anónimos que están detrás de moitos dos avances que se producen no eido social en materia de igualdade e inclusión”, añadió.



También el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, resaltó el apoyo que el organismo provincial presta a entidades como Teima, lo que consideró “unha responsabilidade”, pero destacó que también produce “unha gran satisfacción” comprobar como esa ayuda se traduce en mejorar la vida de mucha gente.

Foto de familia, con el gesto del OK para la campaña de este año, tras la recepción en el Concello I DANIEL ALEXANDRE

Acto en el Concello



Por la mañana, en el Concello, hubo la oportunidad de celebrar y reivindicar en familia, en un evento en el salón de plenos en el que tomaron la palabra personas con experiencia laboral y otras que pelean por conseguir un puesto estable. Esa fue su principal reivindicación, que las administraciones hagan más para que puedan optar a plazas tanto públicas como en empresas que trabajan con las instituciones.



Así lo explicaba Iago Cons, de 41 años, que trabajó en una constructora y repartiendo prensa en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. “Quero ter oportunidades, que nos escoiten e que as empresas se comprometan e aposten polo emprego. Quero que a administración pública ofreza nas convocatorias de oposicións prazas reservadas para persoas con discapacidade”.

Quero traballar para mellorar a miña vida, ter diñeiro, a miña propia casa, estar máis activa e ter autonomía



Mar Vidal, de 24 años, quiere desarrollar su carrera en el ámbito de la restauración, en el que se formó y en el que tiene experiencia. “Quero traballar para mellorar a miña vida, ter diñeiro, a miña propia casa, estar máis activa e ter autonomía. Teño experiencia e estou preparada”.



Juan José Castrillón, de 47 años, ha participado en varias convocatorias de empleo público de subalterno, que aprobó aunque sin plaza. Trabajó en el Colegio de Abogados. “Pedimos que a administración pida como condición na contratación pública con empresas que se contrate a persoas con discapacidade intelectual”. Reclamó además mejoras en el transporte público, “que para nós é a maneira de poder ir traballar e formarnos”.

Queremos pedir que se mellore o transporte público, que para nós é a maneira de poder ir traballar e formarnos



También tomó la palabra Ricardo Rodríguez, de 41 años, la primera persona con síndromede Down que empezó a trabajar en Alcampo, hace 22 años. Agradeció el apoyo de la empresa, de Teima y de su familia.

Estíbaliz Álvarez, de 38 años, tiene experiencia también en el reparto en el CHUF y se prepara para los procesos selectivos de ordenanza, que también siempre aprueba, aunque si plaza.



El acto del Concello contó con la participación del pianista Sergio Lorenzo y se entregaron diplomas y regalos por parte de la corporación municipal.