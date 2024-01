Teima Down prepara a 42 personas para su acceso al mercado laboral y nueve ya están trabajando

La Deputación da Coruña colabora con el servicio de formación sociolaboral y empleo de Teima Down, un proyecto de empleo financiado por la institución que tiene como principal objetivo la inserción laboral de los usuarios y usuarias y que ahora mismo cuenta con 42 personas “das que nove delas xa están con contratos de traballo en empresas ordinarias”. Lo explica Marta Álvarez, responsable del área de empleo y formación de la asociación, que ayer recibía en su sede al presidente del ente provincial, Valentín González, y a las diputadas de Política Social y de Emprego, Mar García Vidal y Rosa Ana García.



“É un proxecto que comezou en 2002 e que cada ano require maior investimento en formación, porque é o que demandan as empresas, e as persoas con síndrome de Down e discapacidade e intelectual teñen máis complicado ese acceso á formación. Aquí é onde actuamos nós”, comentó Álvarez. También agradeció el apoyo de la Deputación para llevar a cabo este proyecto “así como outras aportacións que leva feito neste tempo, como a súa colaboración á hora de realizar a adquisición das nosas instalacións”.



González Formoso, por su parte, subrayó la importancia de la labor de Teima Down. “Un total de 70 familias de toda a comarca de Ferrolterra dependen do traballo desta asociación para que as personas usuarias teñan un futuro persoal e laboral”.



La asociación atiende a personas de los municipios de Ferrol, Narón, Fene, Mugardos, Pontedeume, Miño, As Pontes, Cariño, Cedeira, Valdoviño y Ares. En los últimos 20 años ha conseguido 103 contratos y un 70% de aprobados en las convocatorias de procesos selectivos de empleo público y ha realizado más de 50 acompañamientos en formación de la comunidad.

suelo industrial, diversificación e infraestructuras

El presidente provincial se reunió también con la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), encabezada por su presidente, Cristóbal Dobarro.



Hablaron de los retos socieconómicos de la comarca, como la consecución y gestión de fondos europeos, la carencia de suelo industrial o la necesidad de apostar por la diversificación y por la mejora de las infraestructuras. También se subrayó la falta de mano de obra con formación adaptada a las empresas.