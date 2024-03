Patricia Serantes| “Pedimos igualdad de oportunidades e inclusión, no buscamos solo integración”

Teima Down Ferrol celebra este 2024 sus 30 años de historia. La presidenta de la asociación, Patricia Serantes, asegura que este año, como otros, sus reivindicaciones son las de siempre: “Nosotros no buscamos integración, buscamos inclusión, las personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down tienen los mismos derechos que los demás, pedimos igualdad de oportunidades, políticas inclusivas, en definitiva, lo mismo que pedíamos desde Teima hace ya tres décadas”. Dicho lo cual parece que no se ha avanzado demasiado. Sin embargo, como explica Serantes, echando la vista atrás “sí que percibimos muchas mejoras y cambios”.



Recuerda como si fuera ayer el momento en el que llegó a la asoación, con su bebé, Luis, en sus brazos. “Por aquel entonces teníamos un local de 20 metros escasos, dos habitaciones, un par de voluntarios y dos trabajadores”. Rememora que llegó allí “llena de miedos... no había nadie con síndrome de Down pero sí otras mamás... Recuerdo compartir con ellas nuestros temores pero ya sólo viendo como sostenían al bebé me transmitieron tranquilidad”. Así, apunta que una de ellas, Ana, “empezó a acariciar las puntitas de los dedos de mi hijo y me explicó que eso lo hacía porque es muy importante para ellos la estimulación temprana para mejorar su psicomotricidad fina... Me acuerdo también de Conchi, madre de dos hijas con síndrome de Down, y que ahora está en la Asociación Chamorro, su fuerza y seguridad fueron muy impactantes y de gran ayuda paramí”.



Explica Serantes que aquel día en aquella primera toma de contacto con la asociación les preguntaron qué querían hacer. “Lo tuvimos claro los dos, queríamos conocer a otros niños como el nuestro, pues no conocíamos a niños o adolescentes con síndrome de Down, a excepción de un vecino de Canido, ya adulto, que siempre iba y venía con su madre, que nació y creció en otra época, queríamos ver a través de otros jóvenes cómo iba a ser la evolución de nuestro hijo”.



Así, recuerda como los invitaron a uno de los encuentros de los jueves que protagonizaban los adolescentes de la asociación para conocerlos y hablar con ellos. “Tras aquel encuentro lo tuve claro, yo quiero esto para mi hijo, les dije, quiero ver la ilusión que tenía Marta en sus ojos cuando me contaba lo bien que le iba trabajando en Mcdonalds y cómo se había comprado unas gafas nuevas con su primer sueldo”. También le impresionó “la educación tan exquisita de Juanjo, ofreciéndonos café o la alegría de otros que discutían sobre fútbol, aquel encuentro fue tan gratificante que los miedos se transformaron en esperanza. Empezamos a vivir de nuevo porque nos dimos cuenta que nuestro hijo sería como alguno de aquellos, un niño y un chico más...”, recuerda.



Asegura que no es un camino fácil, ya que en el caso de estas personas hay que trabajar duro cada día, sin olvidar los ejercicios de estimulación diarios para vista, oído, motricidad fina y gruesa.... En el caso concreto de su hijo, asegura que no habido otros problemas que se asocian al síndrome de Down como los cardíacos, si bien sí tuvo alguna dificultad grave con sus pulmones, totalmente superada.



La práctica de numerosos ejercicios de forma habitual o el trabajo con logopedas para mejorar cuestiones como la hipotomía son cuestiones que no se tenían en cuenta antes y mejoran la calidad de vida de estas personas. “si echamos la vista atrás hemos mejorado muchísimo, sobre todo ellos, porque ahora tienen una voz que antes no tenían, antes hablaban por sus padres. Mi hijo habitualmente me dice que lo deje hablar a él y eso, justo eso, es lo que yo quería hace veinte años cuando me presenté en Teima llena de miedos y temores por el futuro de mi hijo”.



Luis, el hijo de Patricia, como tantos otros adultos con síndrome de Down, fue a votar solo este año. “Estaba feliz, pero por un momento tuve miedo de que no lo dejaran, el miedo al rechazo por sus rasgos nos persigue siempre, pero todo fue genial, se me caían las lágrimas cuando me llamó para contarme que todo había ido bien, que había votado”.



Queda mucho camino, en Teima Down seguirán labrándolo.

Xunta, Diputación y Concello, presentes en la gala

El Jofre celebra mañana el Día Mundial del Síndrome de Down, con una gala organizada por Teima Down Ferrol y la Federación Down Galicia. El evento se traslada este año a la ciudad naval por coincidir con el 30 aniversario de la asociación ferrolana. La presidenta de la entidad, Patricia Serantes, ejercerá de maestra de ceremonias de una celebración que, asegura será muy emotiva pero también reivindicativa y que, como en años anteriores, dejará parte del protagonismo a jóvenes con Síndrome de Down y familias que narrarán en primera persona sus propias experiencias de vida.

En el acto estarán presentes, entre otras personalidades, la conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez; el presidente de la Diputación, Valentín González y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. También participará el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto González.



En el transcurso de la gala también se hará entrega de los XI Premios Down que reconocen el trabajo en favor de la promoción de la autonomía e igualdad de las personas con síndrome de Down. Los premios de este año son para Xoana Balado, profesional de Atención Temprana del Sergas y el Centro Municipal de Empleo de Ferrol.

Sus frases

“Si echamos la vista atrás hemos mejorado muchísimo, sobre todo ellos, porque ahora tienen una voz que antes no tenían”

“Aquel primer encuentro con jóvenes de Teima fue tan gratificante que los miedos se transformaron en esperanza. Volvimos a vivir”