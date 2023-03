Paula Morado | “Estoy muy feliz porque encontrar tu vocación, en el sector que sea, creo que es un triunfo”

Su personaje de Paquita en la primera temporada de Rapa le ha valido, entre otras cosas, para situarse entre las cuatro actrices que optan a la mejor interpretación femenina de reparto de los XXI Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual. Y esto, para Paula Morado (Ferrol, 1981), ya es un premio. “Que te voten tus compañeros y la gente de la profesión ya es como un gesto de cariño desmedido”, dice.



Una profesión que además es absoluta pasión para esta ferrolana criada en el barrio de Caranza y que un día, viendo una función teatral en el colegio en la que participaba una de sus mejores amigas, pensó: “¿Pero por qué yo no me apunté a esto?”. Ella había optado, como actividad extraescolar, por la natación y el waterpolo porque “fue donde encontré mi grupo, que son mis amigos a día de hoy y ahí me quedé”, cuenta.



Pero el gusanillo del teatro no cesaba. Cuando llegó al instituto, una profesora, Pin, les animó a formar una compañía (Tixuca) y “disfrutamos un montón”. Y Paula ya nunca más se bajaría de las tablas. Se formó en la reconocida Escuela de Teatro de Narón, “donde conocía al resto de mis amigos”, destaca; participó en la creación de Aturuxo de Melpómene, dentro del cual se constituyó, bajo la dirección de Leandro Lamas, el grupo Carrachanacacha, “y además de pasarlo muy bien, dio mucho oficio”.



Televisión



Estuvo con el dramaturgo naronés José Luis Prieto en la compañía Boneca y luego llegó la llamada que la llevaría a las pantallas de la Televisión del Galicia con un papel protagonista en la serie Urxencias Cero. Le siguieron, entre otros trabajos, “Fontealba”, la película “Sombra de la ley” de Dani de la Torre, las series “Vivir sin permiso” o “Madres” de Telecinco, “Patria”, “Santo” o “Rapa”. “Me siento muy afortunada porque confiaran en mí para este personaje de Paquita”, dice.



Habla maravillas del equipo y de todo lo que rodea a esta propuesta audiovisual grabada íntegramente en varios municipios de la comarca –a ella le tocó rodar en Cedeira– y que además da buena cuenta de la belleza de toda la comarca. “Recrearon muy bien la zona, el reparto fue maravilloso, Portocabo hace siempre las cosas muy bien, muy rigurosas y trabajar con Jorge Coira es hacerlo con un aliado al lado, así que todo fue maravilloso. Al final, hacer las cosas bien y con cariño tiene buenos resultados”, considera.



Paquita no aparece en la segunda temporada pero la actriz ferrolana está igualmente expectante ante el estreno de la nueva trama, con la ciudad naval como escenario principal. “El equipo son amigos, con algunos ya había trabajado y con otros, como Mónica López, no, y ha sido un placer, porque además es una persona excelente. Tanto a ella como a Javier [Cámara] –protagonistas de la serie– les encantó Ferrol”.



Esta ciudad sigue siendo para Paula “el sitio seguro”, donde están sus amigos y su familia, a la que alude con orgullo en varios momentos de la conversación. “Siempre me apoyaron en esto. Toda la vida me encantó el cine, la interpretación, imaginarme la vida de la gente. Y mi familia siempre lo vio como una opción más”.



Oficio



Reconoce que el suyo, como muchos otros, “es un oficio muchas veces de resistencia, de aguante. Siempre hay poco trabajo y somos muchos. A los castings vamos muchas compañeras y cogen a una. Necesitamos más trabajo, también para las mujeres y personajes femeninos. Pero estoy muy feliz porque encontrar tu vocación, en el sector que sea, yo creo que ya es un triunfo. A mí me apasiona lo que hago, y por eso pienso que es el mejor oficio del mundo”.



Las películas “Fatum”, de Juan Galiñanes, y “Justicia Artificial”, de Simón Casal, han sido sus últimos trabajos hasta la fecha, como integrante de los respectivos repartos. La primera se estrenará el 28 de abril; la segunda, el año que viene.



Antes, concretamente el próximo sábado 11, tiene una cita sobre otro escenario, el del Auditorio Municipal de Ourense, donde se celebrará la gala de los XXI Mestre Mateo. l