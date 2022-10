Patrimonio emite un informe negativo para la cafetería prevista en el castillo de San Felipe

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emitió ayer un informe negativo al proyecto del Ayuntamiento de Ferrol para la dotación de una cafetería en el astillo de San Felipe, solicitando a la administración local, propietaria y promotora de la iniciativa hostelera, que complete la documentación aportada para tal fin.



Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los técnicos de la Xunta estiman que el “proyecto presentado no justifica correctamente la solución propuesta para los servicios de evacuación y suministro de agua, así como para los accesos de los diferentes suministros que demandará el uso de cafetería”. También aseguran no tener datos que les permitan constatar la incidencia de las obras, en tanto que no se entregó memoria con las realizadas previamente.



Respuesta municipal



La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, salía al paso de estas informaciones asegurando a “quien haya filtrado el informe”, que “no es el que presentamos el alcalde y yo en rueda de prensa hace unas semanas. Este es el tercer proyecto, no el refundido”, precisó. Así, desde el Concello se aseguró que existían tres proyectos para esa zona del castillo, dos de los cuales “ya fueron redactados en el anterior mandato”, y que consistían en la recuperación de la batería alta y de la envolvente de la Casa del Comandante.



Este tercer proyecto, el de la cafetería, fue encargado a finales del pasado año y remitido hace unos meses a Patrimonio y otros organismos para la emisión de los informes pertinentes y lo que se acaba de recibir en el Concello “es la respuesta solo a ese tercer proyecto”, explican. Asegurando que “este mismo verano se acometió un refundido de estos tres proyectos” con el fin de optar a una serie de ayudas del Ministerio de Transición Justa, y que el objetivo final “es unir en uno solo los tres existentes y, sobre todo, adaptar la intervención a la elevada cuantía de las subvenciones que se están convocando”. Así, según Martínez Montero, el proyecto rechazado no es con el con el que se está trabajando ahora.