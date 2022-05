El Parlamento de Galicia da luz verde al estudio integral para la regeneración de la ría de Ferrol

La comisión de Pesca del Parlamento de Galicia aprobó ayer por unanimidad una proposición no del Ley presentada por el grupo del BNG para instar a la Xunta a que realice un estudio integral de la ría de Ferrol para determinar las causas de la enorme caída en la productividad marisquera del área en los últimos años.



Así, la propuesta de los nacionalistas se vertebra en tres puntos fundamentales de cara a impulsar la regeneración de la ría ferrolana: el impulsar encuentros tanto con las diferentes cofradías que operan en el área, como con todas las administraciones con competencias en el entorno de la ría; la elaboración “do informe ou estudos precisos” para determinar las causas de la baja productividad –tales como el estado de los fondos marinos, el efecto de las corrientes o las decisiones pasadas por parte de la Consellería para revertir la situación–; y que todos los estudios e investigaciones estén realizados por la estación biológica de A Graña, dependiente de la Universidade da Coruña (UDC).









Falsedades





De esta forma, el diputado del BNG, Ramón “Mon” Fernández, responsable de defender la proposición, cargó contra la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, por sus declaraciones el pasado mes de septiembre en las que aseguraba que el último informe de la Consellería do Mar, a través del Control de Investigacións Mariñas (CIMA), constataba una recuperación de la ría.



Fernández aseveró que dicha afirmación es “falsa” y que Rodríguez “sabíao perfectamente”, señalando que en el momento de realizar las declaraciones los datos de capturas de almeja babosa en Ferrol eran de 31.978 kilogramos, cuando en el año 2000 fueron de 427.412 –una caída del 92,5%–. En esta línea, el nacionalista apuntó que, incluso remontándose a un punto temporal más cercano, en este caso 2017 –112.718 kilos–, el descenso seguiría siendo muy elevado (del 71,6%).









Competencias exclusivas





De igual forma, desde el BNG se criticó que la Xunta, pese a contar con “competencias exclusivas sobre os bancos marisqueiros”, “animase” al sector a “petar noutra ventanilla”. Asimismo, los nacionalistas censuraron, entre otros puntos, ciertas decisiones del gobierno autonómico en lo referente a la ría ferrolana, tales como la introducción de especies foráneas –principalmente la almeja japonesa–, la reducción del tamaño mínimo de las unidades para su comercialización o la sobreexplotación de los bancos de marisqueo.



Por último, desde el BNG se animó al gobierno autonómico a “actuar decididamente” ante este problema, señalando que, si bien son conscientes de que desde Mar se han llevado a cabo acciones para revertir la situación, estas han sido insuficientes.









Inversión de 800.000 euros





Por su parte, el grupo popular defendió que la Xunta “está a facer os seus deberes”, destacando la inversión de unos 800.000 euros que desde la Consellería de Mar se ha realizado a lo largo de los años para el desarrollo de diferentes iniciativas encaminadas a la recuperación de la ría.



De esta forma, la diputada del PP, Begoña Freire, responsabilizó de la situación al Gobierno central, aseverando que “non fixo nada do prometido nin acometeu actuación algunha para acadar unha solución”, acusándolo, además, de poner “trabas legais” a la hora de solicitar el cese de actividad. Asimismo, Freire defendió que el ejecutivo autonómico “realiza un seguimento constante das poboacións de moluscos bivalvos”, el cual fue el que determinó que el pasado mes de abril el banco de As Pías tuviera que permanecer cerrado, dado el tallaje de las unidades. “Todo parece indicar que ese descenso nos exemplares se deben a que as condicións meteorolóxiacas e marítimas favorecen unha maior presenza de depredadores na zona, polo que se van intensificar os traballos de retiradas destas especies”, aseveró Freire.